Imputaron al acusado de matar con un cuchillo a Maximiliano Tarifeño en Cutral Co

Un hombre de 32 años identificado como Gustavo Campos, fue imputado en las últimas horas por el homicidio de Maximiliano Tarifeño, ocurrido el pasado miércoles 23 de septiembre por la mañana en la ciudad de Cutral Co. Durante la audiencia judicial, la fiscal del caso, Ana Mathieu, le atribuyó formalmente el delito de homicidio simple en calidad de autor (artículos 79 y 45 del Código Penal). El acusado es de Salta, está en la provincia por razones laborales y tiene familiares en Neuquén capital.

La secuencia del ataque

Según la reconstrucción presentada por la fiscalía, el hecho ocurrió cerca de las 8:50 de la mañana, cuando Tarifeño se encontraba en la vía pública junto a un amigo, en la intersección de las calles Benazar y Octavio Martínez. En ese lugar se presentó el imputado, vecino de la zona, con quien se inició una discusión que rápidamente derivó en agresiones físicas mediante golpes de puño y pedradas.

En medio del enfrentamiento, la víctima y su acompañante intentaron alejarse corriendo, pero fueron perseguidos por el imputado. Al llegar al cruce de Elvira Espinoza y Jaconis, Tarifeño tropezó y cayó al suelo. En esa posición fue alcanzado por el agresor, quien lo atacó a golpes e intentó lesionarlo con el mango de un cuchillo. La agresión culminó cuando el imputado le asestó una puñalada en la zona de la clavícula derecha.

El amigo de la víctima logró escapar de la escena y dio aviso a un familiar de Tarifeño, quien acudió al lugar y lo trasladó de urgencia en un vehículo particular hacia el hospital local, donde el personal médico constató su fallecimiento.

Pruebas de la fiscalía y la detención

Entre las principales evidencias expuestas por la fiscal Mathieu destaca una grabación de cámara de seguridad privada que captó la secuencia del ataque, cuyas imágenes coinciden con las declaraciones testimoniales recolectadas.

Asimismo, los investigadores informaron que en las inmediaciones del lugar de los hechos se halló un cuchillo tipo carnicero de gran tamaño con mango blanco, señalado como la sustancia empleada en el crimen.

En el domicilio de Campos se incautaron prendas de vestir con manchas hemáticas que coinciden con las registradas por las cámaras al momento del hecho, junto a su dispositivo móvil.

En la acusación se sumaron el informe preliminar de la autopsia, el examen médico policial, registros fotográficos y el croquis del lugar.

Tras el hecho, el acusado regresó a su vivienda, se cambió de ropa, preparó un bolso y abandonó la zona. Horas más tarde fue interceptado por personal policial cerca de la Caminera de Plaza Huincul mientras se desplazaba con dirección a la ciudad de Neuquén, maniobra que la fiscalía argumentó como evidencia central de riesgo de fuga.

Definición de la prisión preventiva

Si bien la fiscalía solicitó fijar la prisión preventiva por el plazo de tres meses —mismo tiempo dispuesto para la investigación penal—, la jueza de garantías Carolina González determinó un plazo menor para la medida cautelar.

La magistrada convalidó los cargos presentados y reconoció la existencia del riesgo procesal de fuga; sin embargo, otorgó la prisión preventiva únicamente hasta el 30 de septiembre. El objetivo de este plazo es permitir que la defensa del acusado verifique si la vivienda de un familiar ubicada en Neuquén capital reúne las condiciones necesarias para solicitar una detención domiciliaria. Cumplido ese lapso, se llevará a cabo una nueva audiencia de control de la detención.