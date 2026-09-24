Bercovich cuestionó la exportación de agua pesada y el Gobierno negó que sea para uso nuclear

El periodista Alejandro Bercovich cuestionó una operación de exportación de agua pesada y la vinculó con la situación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito.

En una publicación en la red social X, afirmó que “mañana viajan a Miami estas 4 toneladas de agua pesada remanente de la estatal PIAP”, y relacionó el envío con la política del gobierno de Javier Milei hacia Estados Unidos.

Bercovich también sostuvo que la PIAP fue “desactivada” durante la gestión de Mauricio Macri en 2017 y que actualmente se encuentra en proceso de desguace. Afirmó que Argentina importa agua pesada de India para sus reactores.

Qué respondió la oficina de respuesta oficial

La cuenta oficial de la Oficina de Respuesta Oficial respondió a la publicación y calificó de “falso” el planteo del periodista.

Según el organismo, el agua pesada involucrada en la operación “es de grado no nuclear” y no corresponde al tipo utilizado en los reactores nucleares argentinos.

La exportación la hizo la Ensi (Alejandro Bercovich)

La respuesta oficial precisó que se trata de unas 3,56 toneladas de agua pesada de grado no nuclear, destinadas a la industria farmacéutica y a la investigación científica con fines pacíficos.

Indicó además que la operación fue realizada por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) mediante una compulsa internacional de precios.

Empresas de EE. UU. y Alemania

De acuerdo con la cuenta oficial, la compulsa se realizó hace más de un año y los lotes fueron adjudicados a empresas de Estados Unidos y Alemania que presentaron las mejores ofertas.

La operación se concretó durante 2025 a valor de mercado y fue aprobada por el directorio de ENSI y por los organismos provinciales y nacionales correspondientes, según la misma fuente.

La Oficina de Respuesta Oficial también negó que la venta esté vinculada con la PIAP. Señaló que la planta pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y sostuvo que “no tiene nada que ver con esta venta”.

Macri la cerró y Alberto la abandonó

Sobre la situación de la planta, el organismo reconoció que la producción fue frenada en 2017.

A la vez, atribuyó al gobierno de Alberto Fernández la falta de financiamiento para su reactivación y afirmó que la administración de Milei impulsa actualmente su recuperación mediante inversión y gestión privada.

Las dos publicaciones presentan, así, versiones diferentes sobre el origen y destino del agua pesada exportada.

Bercovich la vinculó con las existencias de la PIAP y con su desguace, mientras que la respuesta oficial afirmó que se trata de un producto de grado no nuclear comercializado por ENSI mediante una licitación internacional.