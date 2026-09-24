Cerúndolo levanta el telón de la Laver Cup ante Ruud: todos los partidos, horarios y por dónde verlos

Luego de su gran actuación en el Ruca Che, Cerúndolo abrirá la novena edición de la Laver Cup en Londres. (Foto: Cecilia Maletti)

Luego de su destacado paso por la Copa Davis en el Ruca Che de Neuquén, Francisco Cerúndolo está listo para ser el protagonista del primer partido de la novena edición de la Laver Cup, que se disputa en The O2 de Londres, Inglaterra.

Cómo están compuestos el Team World y el Team Europe

El Team World, además del argentino, está integrado por Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Learner Tien, Alexander Bublik y Brandon Nakashima, con Andre Agassi como capitán Patrick Rafter como vicecapitán, mientras que el peruano Ignacio Buse es el suplente.

Por su parte, el Team Europe cuenta con Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Rafael Jódar, Jakub Mensik y Casper Ruud, y es diridigo por Yannick Noah, acompañado por Tim Henman. Arthur Fery será el alternante.

El fixture completo de la Laver Cup y por dónde verlo

Hoy los jugadores afrontaron la tradicional sesión de fotos del evento y este viernes se levantará el telón, cuando Cerúndolo se mida con el noruego Casper Ruud desde las 9 (hora argentina). A la continuidad, se enfrentarán el estadounidense Brandon Nakashima y el checo Jakub Mensik.

En la sesión nocturna, Aleksandr Búblik (kazajo) se verá las caras con el español Rafael Jódar desde las 15 y después se disputará el dobles, Taylor Fritz y Bublik representando al Team World y Carlos Alcaraz y Mensik al europeo.

Cada triunfo del viernes otorgará un punto al equipo correspondiente. El sábado, aún con formación a definir, cada victoria entregará dos puntos, mientras que las del domingo valerán tres. El primer equipo que llegue a 13 unidades será campeón, mientras que si hay empate 12-12 después de los 12 partidos se disputará un dobles decisivo a un solo set.

Todos los partidos de la Laver Cup se podrán ver en vivo por TV por ESPN y mediante streaming en Disney+.