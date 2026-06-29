Proyecto de litio Arauco: la minera Udine iniciará la etapa de perforación exploratoria en la Rioja

En el marco de la presentación de resultados, el Gobierno de la Rioja se reunió con representantes del departamento Arauco y directivos de Udine. Foto: gentileza.

La minera Udine comenzará en las próximas semanas la etapa de perforación exploratoria en el proyecto de litio Arauco, situado en el Salar de Pipanaco, en La Rioja. El avance permitirá evaluar el potencial del recurso tras dos años de estudios y trabajos de prospección.

La noticia fue dada por el gobierno provincial mediante un comunicado. En el mismo, detalló que mantuvo un encuentro junto con representantes del departamento Arauco y directivos de la empresa, donde el eje central estuvo en los resultados obtenidos en el estudio en la zona.

El proyecto abarca una superficie mayor a las 20.000 hectáreas, y está ubicada en el extremo sur del salar, en el límite con la provincia de Catamarca.

A partir de los resultados alcanzados y una vez ratificada la viabilidad técnica y ambiental del proyecto, se confirmó que en los próximos 20 días la empresa argentina comenzará la etapa de perforación exploratoria mediante tres pozos, con el objetivo a determinar con precisión la concentración de salmuera con litio existente en la zona.

Desde su cuenta de X, el ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja Federico Bazán, también confirmó la reunión de trabajo y el avance de la actividad minera en la provincia.

En los próximos días comenzarán las perforaciones de un proyecto de litio de Udine S.A en el Salar de Pipanaco, resultado de la política de @QuintelaRicardo.



Con @Florelop, autoridades de Arauco, y EMSE coordinamos el acompañamiento institucional a esta iniciativa estratégica. pic.twitter.com/kh03zuSZuW — Federico R. Bazan (@FedericoRBazan1) June 24, 2026

Que se habló en la reunión entre La Rioja y Udine

«La etapa de prospección concluyó satisfactoriamente con datos muy importantes sobre la presencia de litio y con la garantía de un desarrollo compatible con el cuidado ambiental», expresó la senadora nacional Florencia López. En ese sentido, señaló que los estudios realizados permitieron obtener información alentadora sobre el potencial del recurso.

El vicepresidente de Udine, Germán Boguetti, confirmó el inminente inicio de los trabajos de campo. «En aproximadamente 20 días estaremos en el terreno iniciando tres perforaciones para la extracción y evaluación del recurso. Se trata de una etapa clave para determinar el potencial del proyecto y definir los próximos pasos de su desarrollo» indicó.

Además, valoró el esquema de trabajo articulado que lleva adelante el proyecto. «Estamos desarrollando esta iniciativa mediante un modelo de articulación público-privada en el que la Provincia participa activamente a través de EMSE, acompañando los procesos de gestión, habilitación y control”, explicó.

Participaron del encuentro el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán; la senadora nacional Florencia López; el viceintendente de Arauco, Ramón Allendes; el diputado provincial Julio Reynoso; y el vicepresidente de Udine S.A., Germán Boguetti.