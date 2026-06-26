Proponen crear un polo logístico para abastecer los proyectos energéticos del Golfo San Matías

La propuesta apunta a consolidar una plataforma de servicios para la actividad portuaria, la logística y la cadena de valor de la energía en uno de los sectores que mayor transformación experimenta en la costa rionegrina. Foto archivo

El crecimiento que comenzó a registrar la costa atlántica de Río Negro a partir de los proyectos energéticos vinculados al Golfo San Matías empieza a generar nuevas iniciativas de infraestructura. En ese contexto, una propuesta privada plantea desarrollar un polo logístico e industrial compuesto por dos parques estratégicos que buscan acompañar la expansión de la actividad portuaria, industrial y de servicios.

La iniciativa fue presentada para su tratamiento en el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, donde comenzó el análisis del expediente. El proyecto plantea que uno de los parques se desarrollaría en el área de influencia de San Antonio Este, mientras que el segundo se ubicaría en San Antonio Oeste. La propuesta busca ofrecer espacios destinados a la radicación de empresas vinculadas con la logística, los servicios portuarios, la industria y las actividades relacionadas con el desarrollo energético que comienza a consolidarse en la región.

La iniciativa prevé que el parque proyectado para San Antonio Este se ubique sobre un predio localizado en el kilómetro 6,5 de la Ruta Nacional A025. Allí se proyectan 34,5 hectáreas destinadas a actividades industriales y otras 3,5 hectáreas para servicios comerciales y de apoyo, con infraestructura preparada para atender futuras inversiones.

En el caso de San Antonio Oeste, el proyecto pone el foco en las ventajas de conectividad que ofrece la ciudad, donde convergen la Ruta Nacional 3, la Ruta Provincial 2 y el Ferrocarril General Roca. Esa combinación permitiría fortalecer la distribución de cargas y brindar servicios logísticos tanto al puerto como a las empresas que se instalen en la zona.

Entre las obras previstas figuran pavimentos para tránsito pesado, redes de servicios, iluminación, cerramientos e infraestructura complementaria para facilitar la instalación de nuevas compañías. El objetivo es disponer de espacios preparados para responder a una demanda que se espera crezca a medida que avancen las inversiones energéticas en la costa rionegrina.

La iniciativa fue presentada por Sur Infraestructura y Servicios S.A., una firma dedicada al desarrollo de proyectos logísticos, industriales y portuarios, según informó ArgenPorts. El proyecto fue incorporado al temario del Concejo Deliberante, donde sus impulsores expondrán los alcances de la propuesta ante los ediles.

El presidente del Concejo Deliberante, Daniel López, confirmó que la iniciativa comenzó su análisis legislativo y explicó que la intención es conocer en detalle los aspectos técnicos antes de emitir una definición. También señaló que el municipio dispone de tierras destinadas al desarrollo industrial, aunque reconoció que aún requieren importantes obras de infraestructura para alcanzar un nivel adecuado de funcionamiento.

La presentación del proyecto coincide con un proceso de transformación que atraviesa San Antonio Este. En los últimos meses el puerto comenzó a incrementar el movimiento de cargas vinculadas a obras energéticas, entre ellas caños, estructuras metálicas y equipamiento destinado a proyectos que se desarrollan sobre la costa atlántica.

Ese crecimiento también forma parte de la estrategia provincial para consolidar al Golfo San Matías como un nuevo polo de inversiones energéticas. Durante este año, el Gobierno de Río Negro ratificó su política de acompañamiento a los proyectos vinculados al GNL y al desarrollo de infraestructura asociada, destacando que la actividad demandará nuevos servicios logísticos y proveedores locales.

En ese escenario, la creación de un polo logístico aparece como una herramienta para ordenar la instalación de empresas y concentrar servicios industriales cerca de las áreas de operación. Además de mejorar la competitividad del puerto, permitiría reducir costos logísticos y generar condiciones para la llegada de nuevas inversiones privadas.

La propuesta todavía deberá atravesar las distintas instancias de evaluación técnica y legislativa antes de una eventual aprobación. Sin embargo, el debate ya comenzó a instalar un tema que gana protagonismo en la región: cómo preparar la infraestructura necesaria para acompañar un proceso de crecimiento que promete modificar el perfil productivo de San Antonio Oeste y San Antonio Este durante los próximos años.