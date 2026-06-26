Por primera vez en Argentina, estudiantes de Bariloche realizaron el ensayo de una fuente fría de neutrones 

Se logró concretar un ensayo inédito de una fuente fría de neutrones en Argentina. Foto gentileza. Foto gentileza.

En un nuevo logro de la ciencia argentina, un grupo de alumnos del Instituto Balseiro, con sede en Bariloche, Río Negro, realizó pruebas experimentales de una fuente fría de neutrones en el reactor RA-6 de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El logro fue posible gracias al trabajo conjunto de estudiantes, docentes y personal técnico del Instituto Balseiro, quienes diseñaron, construyeron y operaron el dispositivo mediante un uso eficiente de los recursos disponibles. Estas actividades se desarrollan en el marco de la materia Laboratorio de Ingeniería II, correspondiente al quinto año de la carrera de Ingeniería Nuclear.

Este desarrollo académico, sin precedentes en el país, representa un nuevo punto en la formación de futuros profesionales del área nuclear, ya que permitió pasar de las simulaciones computacionales a la validación experimental mediante ensayos prácticos realizados en condiciones reales de operación.

Hasta ahora, este tipo de estudios se desarrollaba únicamente en entornos virtuales y modelos de cálculo. La posibilidad de construir y poner a prueba un dispositivo de estas características constituye un salto cualitativo en la enseñanza y el entrenamiento de estudiantes de ingeniería nuclear.

El logro fue informado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, en colaboración con el Instituto Balseiro. Las pruebas efectuadas en el reactor RA-6 arrojaron resultados favorables, lo que abre nuevas perspectivas para el desarrollo de tecnologías vinculadas a la investigación con neutrones en el país.

El proyecto también despierta interés dentro de la comunidad científica y tecnológica porque podría convertirse en la primera fuente fría de neutrones de Argentina destinada exclusivamente a fines académicos y experimentales.

¿De qué se trata el proyecto?

Cuando se habla de fuentes frías de neutrones, se hace referencia a dispositivos que permiten disminuir la energía de los neutrones producidos en un reactor. Esto facilita su utilización en estudios avanzados de materiales, física, química, biología y diversas aplicaciones industriales y tecnológicas.

Dado que la ciencia nuclear no siempre resulta sencilla de comprender, es importante explicar algunos conceptos vinculados a este campo. Una fuente fría de neutrones es un dispositivo utilizado en instalaciones científicas, como reactores nucleares de investigación o fuentes de espalación, un proceso mediante el cual un material expulsa fragmentos o partículas tras recibir un impacto de alta energía, para reducir la energía y velocidad de los neutrones generados hasta llevarlos al rango de los llamados neutrones fríos.

La pregunta es entonces: ¿cómo se logra? El procedimiento consiste en hacer pasar los neutrones calientes o térmicos a través de un material moderador extremadamente frío, generalmente deuterio o hidrógeno líquidos a temperaturas criogénicas.

¿Por qué son útiles en la ciencia? Al enfriarse, los neutrones aumentan su longitud de onda, lo que los vuelve ideales para la investigación.

Entre sus principales aplicaciones se encuentra el análisis de materiales y sistemas biológicos, ya que permiten estudiar a nivel atómico y molecular estructuras complejas, proteínas, polímeros y materiales magnéticos. Otra de sus ventajas es su gran capacidad de penetración: al no tener carga eléctrica, pueden atravesar profundamente las muestras sin dañarlas.

La iniciativa del Instituto Balseiro también guarda una estrecha relación con el desarrollo del reactor multipropósito RA-10, una de las obras estratégicas más importantes que impulsa actualmente la CNEA para ampliar las capacidades científicas y tecnológicas del país.

Con este ensayo, los estudiantes pudieron familiarizarse con tecnologías que formarán parte de la futura infraestructura del RA-10. Recientemente, ese reactor incorporó la denominada “caja fría”, un componente fundamental para el funcionamiento de su futura fuente de neutrones.

De acuerdo con el diseño previsto para el RA-10, los neutrones serán enfriados mediante deuterio líquido y luego transportados a través de guías especiales hacia el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones (LAHN), donde podrán utilizarse en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos de alta complejidad.

Además de su valor académico, la experiencia demuestra la capacidad de innovación y resolución de problemas que caracteriza a la formación brindada por el Instituto Balseiro, reconocido por su trayectoria en la enseñanza de carreras vinculadas a la ingeniería y las ciencias aplicadas.

El resultado obtenido refuerza el papel del Instituto como uno de los principales polos de desarrollo nuclear y científico de Argentina, al tiempo que aporta experiencia práctica para las futuras generaciones de profesionales que participarán en proyectos estratégicos para el sistema científico-tecnológico nacional.