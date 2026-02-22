¡Qué emoción! El sorteo de Diario RÍO NEGRO ya tiene ganadora: quién se llevó la pileta instalada

La cuenta regresiva llegó a su fin y el misterio se develó bajo las luces del stand de Diario RÍO NEGRO.

En el marco de la última jornada de la Fiesta Nacional de la Manzana, se realizó el esperado sorteo de la pileta instalada de Vital Servicios, una de las propuestas que mayor interés despertó entre los miles de visitantes que recorrieron el predio este fin de semana.

La gran ganadora del gran sorteo de Diario RÍO NEGRO: quién se llevó la pileta instalada

Pasadas las 21:00, el azar dictó sentencia y el nombre de Lorena Riffo salió de la urna colmada de cupones.

Fotos: Alejandro Carnevale.

Con este premio, Lorena se lleva a casa una piscina marca Indusplast modelo Racionalista 600, de color celeste, que incluye un beneficio integral: la entrega e instalación básica completa, con equipos de filtrado, iluminación LED y kit de mantenimiento.

El sorteo se realizó en vivo a través del streaming de Diario RÍO NEGRO y con lectores del diario como testigos en el stand.

«Compramos el diario para mi abuelo»: la historia detrás de la ganadora de la pileta

Detrás del cupón ganador hay una historia de rituales familiares que se mantienen vigentes en el Alto Valle.

Lorena Riffo, docente universitaria y flamante dueña de la pileta de Vital Servicios, relató cómo llegó el premio a sus manos a partir de una costumbre compartida:

«Compramos el diario para mi abuelo y ahí sacamos los cupones. Entiendo que hay competencia, pero es distinto leer el diario en papel. Hace varios años que tenemos la suscripción por los beneficios, pero mi abuelo es fanático», manifestó.

Foto: Alejandro Carnevale.

Además, comentó la tierna costumbre de su abuelo: «siempre me guarda el suplemento de Energía, que lo tengo coleccionado».

Un premio para disfrutar todo el año

La propuesta, que contó con el acompañamiento estratégico de Vital Servicios, fue diseñada para transformar el hogar de los ganadores en un espacio de disfrute familiar. El diseño moderno y resistente de la pileta la convierte en una de las opciones más valoradas del mercado actual.

Además, como parte de la transparencia del certamen, se seleccionaron 10 suplentes cuyos nombres quedarán bajo resguardo de la organización ante cualquier eventualidad con la adjudicación del premio principal.

Recordamos que si la ganadora es suscriptora de Diario RÍO NEGRO, accederá además a un beneficio adicional: un voucher de $500.000 para utilizar en la cadena de indumentaria deportiva Open Sport, con vigencia hasta el 22 de marzo de 2026.