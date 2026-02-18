Este domingo se sortea la pileta instalada entre los lectores de Diario RÍO NEGRO: cómo participar

La cuenta regresiva ya comenzó. Este domingo, durante la noche y en el marco de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026, se realizará el gran sorteo de la pileta instalada, uno de los premios más esperados por lectores y suscriptores de toda la región que vivan en las localidades habilitadas.

Se trata de una pileta de fibra, lista para usar, que incluye la instalación completa, pensada para transformar cualquier patio en un verdadero espacio de disfrute. Su diseño moderno, resistente y de fácil mantenimiento la convierte en una opción ideal para compartir en familia, refrescarse en verano y sumar valor al hogar.

El premio contempla la entrega e instalación, lo que significa que el ganador o ganadora no solo recibirá la estructura, sino que contará con el proceso necesario para dejarla funcionando correctamente. Un beneficio integral que hace aún más atractivo el sorteo.

La propuesta, que cuenta con el acompañamiento de Vital Servicios, despertó un enorme interés y miles de personas ya depositaron sus cupones con la ilusión de comenzar la próxima temporada de calor con una pileta instalada en casa.

Cómo participar

Todavía estás a tiempo.

Hasta el jueves 19 inclusive, podés depositar tus cupones en todas las urnas habilitadas de la región. Es fundamental completar correctamente los datos para que la participación sea válida.

A partir del viernes, solo quedará habilitada la urna ubicada en el stand del Diario RÍO NEGRO en el predio de la Fiesta. Allí podrás depositar tus cupones hasta el mismo domingo.

Cuándo se conoce al ganador

El nombre del ganador o ganadora se dará a conocer el domingo por la noche, en el predio de la Fiesta y con transmisión en vivo por Río Negro Radio y Río Negro Streaming, en un acto que contará con la presencia de escribano público, garantizando transparencia y formalidad en todo el proceso.

La posibilidad de tener una pileta instalada, lista para disfrutar, está a un cupón de distancia. Hasta el jueves en las urnas de la región; desde el viernes, en el stand del Diario. El domingo, la suerte estará echada.

El gran premio

El sorteo otorgará una piscina marca Indusplast modelo RACIONALISTA 600 color celeste, cuyo valor agregado es la instalación básica incluida, con todos los accesorios y equipos necesarios para su funcionamiento, entre ellos filtrado, iluminación LED y kit de mantenimiento.

Además, si el ganador es suscriptor del Diario RÍO NEGRO, accederá a un voucher de $500.000 para utilizar en la cadena de indumentaria deportiva Open Sport, con vigencia hasta el 22 de marzo de 2026.

Fecha y condiciones del sorteo

El sorteo se realizará el domingo 22 de febrero de 2026 durante la Fiesta de la Manzana en General Roca. El ganador será contactado dentro de las 24 horas posteriores al sorteo mediante los datos proporcionados al participar, y deberá aceptar el premio y cumplir con condiciones técnicas para la instalación, incluida la acreditación de titularidad o autorización para llevarla a cabo.

En caso de que el ganador no cumpla con los requisitos, se contempla la designación de suplentes, elegidos previamente según el orden establecido en la promoción.

¿Cómo y dónde conseguir los cupones para participar?

Los lectores llegan a las agencias de RÍO NEGRO a depositar sus cupones.-

Los cupones para participar se encuentran en la edición impresa del Diario Río Negro y pueden completarse con los datos personales para ser depositados en las urnas habilitadas.

La participación en el sorteo es gratuita y sin obligación de compra, y al inscribirse los participantes aceptan integralmente todas las bases y condiciones de la promoción.

Además, Vital Servicios y el diario sumaron múltiples puntos de recepción de cupones para facilitar la participación en distintas ciudades de Río Negro y Neuquén: estos estarán habilitados hasta el jueves 19.

NEUQUÉN:

Agencias del Diario Río Negro

General Roca: 9 de Julio 733

Neuquén capital: Ministro González 290

Bariloche: Gobernador Quaglia 115

Viedma: Saavedra 597 esquina Laprida

Oficinas de Vital Servicios

General Roca: Bolivia 1151

Neuquén: Juan Julián Lastra 1400

Villa Regina: Sta. Flora Oeste 467

Cipolletti: Gral Pacheco 50

Kioscos adheridos (para entrega de cupones)

General Roca: Kiosco Open (Tucumán e Italia) y Kiosco Gente (Av. Roca 1155)

Bariloche: Negro el 13 (Tiscornia y Onelli), Cholita (Tiscornia 141) y Botica (Vicealmirante O’Connor 760)

Estaciones de servicio Global Oil y YPF también tienen urnas habilitadas para depositar los cupones en varias localidades del Alto Valle y la región:

Neuquén Capital

PUMA La Anónima: Antártida Argentina 1215

PUMA San Martín y Catriel: San Martín N°1795

PUMA El Puente: Perticone 2445, Puente Carretero

Centenario

YPF Centenario: Expedicionarios del Desierto y Paraguay

Añelo

YPF Añelo 1: Calle Intendente Tanuz y Calle 01

YPF Añelo 2: Parque Industrial, Manzana 301, lote 1

San Patricio del Chañar

PUMA El Chañar: Chos Malal y Acceso Principal

Campo Grande

PUMA Campo Grande: Ruta Nacional 151, Km. 31

Cipolletti

PUMA Cipolletti: Toschi y Tres Arroyos

General Roca

PUMA General Roca: La Plata N° 14

Villa Regina

PUMA Villa Regina: Ruta 22 nº 290, Colectora Sur

Chimpay

YPF Chimpay: Ruta 22 y Alem, Km. 1045

Bases y condiciones generales

Quienes deseen inscribirse deben completar un formulario accediendo al código QR incluido en el cupón, completar sus datos personales, seguir las cuentas de VitalServiciosOficial y Diario RÍO NEGRO en redes sociales, y finalmente depositar el cupón en una de las urnas habilitadas.