El Diario Río Negro celebra sus 114 años con el sorteo de dos autos 0 kilómetro
El plazo para participar es hasta el 26 de abril inclusive. La iniciativa está dirigida a los lectores que compran la versión impresa del diario y se desarrolla a través de cupones que deben depositarse en urnas habilitadas.
El Diario RÍO NEGRO ya puso en marcha el sorteo “2 Autos 0KM”, una propuesta que permitirá a los lectores que compran el diario participar por dos vehículos Toyota Yaris 0 kilómetro. La iniciativa se desarrolla a través de cupones que deben completarse y depositarse en urnas habilitadas en distintos puntos de la región.
Los cupones se obtienen a través del Diario RÍO NEGRO en su edición impresa. Los interesados deberán leer el QR que contiene el cupón y completar sus datos en el formulario. También deberán seguir en redes sociales a Diario RIO NEGRO. Por último, completar con sus datos personales los cupones y depositarlos en las urnas situadas en los puntos habilitados.
Dónde depositar los cupones para el sorteo de los autos 0 km
Una vez completos, los cupones pueden depositarse en las urnas oficiales ubicadas en las agencias del Diario RÍO NEGRO en:
- General Roca: 9 de Julio 733
- Neuquén capital: Ministro González 290
- Bariloche: Gobernador Quaglia 115
- Viedma: Saavedra 597, esquina Laprida
También se dispusieron urnas en kioscos adheridos.
En General Roca, los puntos habilitados son:
- Kiosco Open, en Tucumán e Italia
- Kiosco Gente, en avenida Roca 1155
En Bariloche, los cupones pueden depositarse en:
- Negro el 13, en Tiscornia y Onelli
- Cholita, en Tiscornia 141
- Botica, en Vicealmirante O’Connor 760
Además, urnas están disponibles en estaciones de servicio PUMA y YPF adheridas al sorteo en varias localidades del Alto Valle y la región. Son ellas:
Neuquén Capital
- PUMA La Anónima: Antártida Argentina 1215
- PUMA San Martín y Catriel: San Martín N°1795
- PUMA El Puente: Perticone 2445, Puente Carretero
Centenario
- YPF Centenario: Expedicionarios del Desierto y Paraguay
Añelo
- YPF Añelo 1: Calle Intendente Tanuz y Calle 01
- YPF Añelo 2: Parque Industrial, Manzana 301, lote 1
San Patricio del Chañar
- PUMA El Chañar: Chos Malal y Acceso Principal
RÍO NEGRO
Campo Grande
- PUMA Campo Grande: Ruta Nacional 151, Km. 31
Cipolletti
- PUMA Cipolletti: Toschi y Tres Arroyos
General Roca
- PUMA General Roca: La Plata N° 14
Villa Regina
- PUMA Villa Regina: Ruta 22 nº 290, Colectora Sur
Chimpay
- YPF Chimpay: Ruta 22 y Alem, Km. 1045
Hasta cuándo se puede participar
El plazo para participar del sorteo se extenderá hasta el 26 de abril de 2026 inclusive y el sorteo se realizará el 30 de abril de 2026, bajo la supervisión de un escribano público. Se seleccionarán ganadores titulares y suplentes. Los resultados serán difundidos a través de los canales oficiales del diario y los ganadores serán contactados con los datos consignados en los cupones.
Quienes resulten ganadores y sean suscriptores del Diario RÍO NEGRO accederán a un beneficio adicional: una estadía de tres noches para dos adultos en Bariloche
Acá podés consultar las bases y condiciones y todos los detalles del sorteo.
Comentarios