El Diario Río Negro celebra sus 114 años con el sorteo de dos autos 0 kilómetro

El Diario RÍO NEGRO ya puso en marcha el sorteo “2 Autos 0KM”, una propuesta que permitirá a los lectores que compran el diario participar por dos vehículos Toyota Yaris 0 kilómetro. La iniciativa se desarrolla a través de cupones que deben completarse y depositarse en urnas habilitadas en distintos puntos de la región.

Los cupones se obtienen a través del Diario RÍO NEGRO en su edición impresa. Los interesados deberán leer el QR que contiene el cupón y completar sus datos en el formulario. También deberán seguir en redes sociales a Diario RIO NEGRO. Por último, completar con sus datos personales los cupones y depositarlos en las urnas situadas en los puntos habilitados.

Dónde depositar los cupones para el sorteo de los autos 0 km

Una vez completos, los cupones pueden depositarse en las urnas oficiales ubicadas en las agencias del Diario RÍO NEGRO en:

General Roca: 9 de Julio 733

Neuquén capital: Ministro González 290

Bariloche: Gobernador Quaglia 115

Viedma: Saavedra 597, esquina Laprida

También se dispusieron urnas en kioscos adheridos.

En General Roca, los puntos habilitados son:

Kiosco Open, en Tucumán e Italia

Kiosco Gente, en avenida Roca 1155

En Bariloche, los cupones pueden depositarse en:

Negro el 13, en Tiscornia y Onelli

Cholita, en Tiscornia 141

Botica, en Vicealmirante O’Connor 760

Además, urnas están disponibles en estaciones de servicio PUMA y YPF adheridas al sorteo en varias localidades del Alto Valle y la región. Son ellas:

Neuquén Capital

PUMA La Anónima: Antártida Argentina 1215

PUMA San Martín y Catriel: San Martín N°1795

PUMA El Puente: Perticone 2445, Puente Carretero

Centenario

YPF Centenario: Expedicionarios del Desierto y Paraguay

Añelo

YPF Añelo 1: Calle Intendente Tanuz y Calle 01

YPF Añelo 2: Parque Industrial, Manzana 301, lote 1

San Patricio del Chañar

PUMA El Chañar: Chos Malal y Acceso Principal

RÍO NEGRO

Campo Grande

PUMA Campo Grande: Ruta Nacional 151, Km. 31

Cipolletti

PUMA Cipolletti: Toschi y Tres Arroyos

General Roca

PUMA General Roca: La Plata N° 14

Villa Regina

PUMA Villa Regina: Ruta 22 nº 290, Colectora Sur

Chimpay

YPF Chimpay: Ruta 22 y Alem, Km. 1045

Hasta cuándo se puede participar

El plazo para participar del sorteo se extenderá hasta el 26 de abril de 2026 inclusive y el sorteo se realizará el 30 de abril de 2026, bajo la supervisión de un escribano público. Se seleccionarán ganadores titulares y suplentes. Los resultados serán difundidos a través de los canales oficiales del diario y los ganadores serán contactados con los datos consignados en los cupones.

Quienes resulten ganadores y sean suscriptores del Diario RÍO NEGRO accederán a un beneficio adicional: una estadía de tres noches para dos adultos en Bariloche

Acá podés consultar las bases y condiciones y todos los detalles del sorteo.