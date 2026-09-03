Nuevas áreas de Vaca Muerta: Neuquén define plazos y avanza con la Ronda 1/2026

Luego de la recepción y apertura de ofertas de la licitación para ingresar a 15 áreas de Vaca Muerta, la estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) anunció que continúa la evaluación de los denominados Sobres A, que contienen los antecedentes societarios, técnicos y económicos de las empresas interesadas.

En este marco, GyP detalló el cronograma de plazos para la Ronda 1/2026. En total se recibieron 20 ofertas presentadas por diez oferentes —entre los que se contabiliza una asociación integrada por dos compañías— para ocho de las 15 áreas incluidas en la Ronda 1/2026.

Tal como anunció previamente EnergíaON, 11 compañías presentaron propuestas, con la salvedad de que dos lo hicieron en una asociación. Las firmas interesadas fueron la unión Phoenix Global Resources – Continental Resources; GeoPark Argentina; Patagonia Energy, Patagonia Resources, Aldyl Argentina, Petroquímica Comodoro Rivadavia, JPM Energía, Ingeniería Multipiping, Selva María Oil y Bentia Energy.

Las áreas que concentraron el interés fueron La Tropilla I, Corralera Noreste, Corralera Noroeste, Corralera Sur, Águila Mora Noreste, Pampa de las Yeguas II NE -todas estas en la zona norte de Vaca Muerta- y Chasquivil Sur y Santo Domingo II.

En cambio, las restantes siete áreas que no recibieron propuestas en esta convocatoria fueron Curamhuele, Cerro Avispa Norte, Cerro Avispa Sur, Cerro Partido Este, El Corte I, La Hoya y Totoral Este.

Según afirmó la empresa estatal, la concentración de las ofertas en determinados bloques responde a las decisiones de inversión y evaluación de oportunidades realizadas por las empresas participantes. Las áreas que no recibieron ofertas podrán ser consideradas en futuras licitaciones, de acuerdo con la evolución del conocimiento técnico y las oportunidades de inversión en la cuenca.

El cronograma para la Ronda 1/2026

GyP detalló el cronograma de plazos para la Ronda 1/2026. En relación los Sobres A, durante los próximos días se requerirá a algunos oferentes que subsanen ciertos errores formales y/o que den cumplimiento a determinados pedidos de aclaratorias.

Durante la tercera semana de este mes, se procederá a la apertura de los Sobres B (Propuestas Económicas) correspondientes a las ofertas que hubieran sido consideradas admisibles.

La empresa estatal indicó que la evaluación económica de dichas ofertas se realizará sobre la base de una evaluación integral que ponderará la participación de GyP, el incremental de regalías ofrecido, el nivel de actividad comprometido y el incremental del bono de acceso ofrecido por cada oferente.

Para octubre se prevé una eventual adjudicación por parte de GyP de las propuestas que resulten de interés, así como la posterior firma de contratos junto con las respectivas empresas. El trámite administrativo se presentará ante el Ministerio de Energía de la Provincia.

Por otra parte, la emisión y publicación de los decretos está estimada entre noviembre y diciembre.

Por último, se indicó que la UT que se conforme contará con un primer período exploratorio de cuatro años, contado desde la fecha del decreto aprobatorio

Inminente convocatoria por la Ronda 2/2026

En paralelo al avance de la Ronda 1/2026, GyP señaló que se encuentra trabajando en la selección de áreas hidrocarburíferas para la próxima convocatoria del Plan Exploratorio Neuquén – Ronda N° 2/2026, que estará orientada a la exploración y eventual explotación de la ventana de gas de Vaca Muerta.

El lanzamiento de la nueva Ronda se proyecta para fines de noviembre de 2026, mientras que la presentación de ofertas se estima para abril de 2027.

La nueva convocatoria busca dar continuidad al Plan Exploratorio Neuquén, iniciativa orientada a ampliar el desarrollo hidrocarburífero en el territorio provincial, promoviendo la puesta en valor de nuevas áreas y la incorporación de inversiones.