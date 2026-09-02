Cómo es el mega túnel que proyectan para unir Argentina y Chile: tendrá 14 kilómetros y atravesará la Cordillera de los Andes

En América Latina se proyecta la construcción de un megatúnel que atravesará la Cordillera de los Andes. Se trata de una obra muy ambiciosa pensada para unir Argentina y Chile de forma más rápida y segura.

El plan, denominado Túnel de Agua Negra, promete convertirse en una de las infraestructuras más importantes de la región. La vía planificada tendrá 14 kilómetros de extensión y se ubicará a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Recibe este nombre por encontrarse en el paso fronterizo del mismo nombre, una ruta que actualmente solo puede utilizarse en verano debido a la nieve y a las condiciones climáticas extremas.

Los detalles de la obra que busca unir Argentina y Chile

El debate tomó mayor fuerza después de que el cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, declarara que el proyecto «es una aspiración que no se va a perder nunca«. Reiterando así el interés por concretar la obra.

La misma prevé la construcción de una ruta cerrada para reemplazar el paso internacional de Agua Negra, que conecta la provincia argentina de San Juan con la región chilena de Coquimbo.

En el diseño se planea la creación de dos túneles paralelos, de 14 kilómetros ambos, uno para cada sentido de circulación: descendente desde Argentina hacia Chile y ascendente de Chile a la Argentina.

La boca del lado argentino estaría a 4.085 de altitud por sobre el nivel del mar, mientras que el chileno a 3.620. Además, se contempla galerías peatonales de conexión entre túneles, para emergencias, a lo largo de todo el trazado, y distintos caminos de acceso de calzadas.

Serán dos túneles que cruzarán la cordillera de los Andes.

Donde se ubicaría el túnel que cruzará la cordillera

Tal como se comentó, el túnel será un cruce sustituto de paso Aguas Negras que se localiza entre el Departamento Iglesia de la provincia argentina de San Juan y en la provincia chilena de Elqui de la región de Coquimbo, comuna de Vicuña.

Debido a su altitud, este paso se encuentra abierto solo en temporada estival (de diciembre a abril). El resto del año queda bloqueado por la nieve.