Qué es el Síndrome Urémico Hemolítico, la enfermedad con una alta tasa en Neuquén y Río Negro

De acuerdo con un reciente informe del Diario RÍO NEGRO, tanto Neuquén como Río Negro registran una alta tasa de incidencia de Síndrome Urémico Hemolítico. Por eso, consideramos que es importante ofrecer información clave para saber sobre esta grave enfermedad, que actualmente no tiene un tratamiento específico.

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad grave que, según lo informado por expertos, afecta principalmente los riñones y la sangre.

Es una de la principales causas de insuficiencia renal aguda en niños y niñas, aunque también puede afectar a adultos, especialmente a los mayores y a aquellos con el sistema inmunológico debilitado.

La causa más común del SUH es una infección gastrointestinal que se provocó por una cepa de la bacteria Escherichia coli (E. coli) que produce una toxina llamada Shiga. Esta bacteria se transmite principalmente a través de:

Alimentos contaminados: carne picada mal cocida, leche o productos lácteos no pasteurizados, verduras y frutas crudas que no han sido lavadas adecuadamente.

carne picada mal cocida, leche o productos lácteos no pasteurizados, verduras y frutas crudas que no han sido lavadas adecuadamente. Agua contaminada: al consumir agua no potable o al nadar en aguas contaminadas.

al consumir agua no potable o al nadar en aguas contaminadas. Contaminación cruzada: cuando alimentos crudos (como la carne) entran en contacto con alimentos listos para el consumo.

cuando alimentos crudos (como la carne) entran en contacto con alimentos listos para el consumo. Transmisión de persona a persona: por el contacto con heces de una persona infectada, generalmente por falta de higiene en las manos.

Cuáles son los síntomas del Síndrome Urémico Hemolítico

Los síntomas del Síndrome Urémico Hemolítico suelen presentarse después de un período de diarrea, que a menudo es con sangre.

Los síntomas más característicos son:

Daño renal: disminución drástica o ausencia de la micción (orina), lo que puede llevar a una insuficiencia renal.

disminución drástica o ausencia de la micción (orina), lo que puede llevar a una insuficiencia renal. Anemia hemolítica: destrucción de los glóbulos rojos.

destrucción de los glóbulos rojos. Trombocitopenia: disminución del número de plaquetas en la sangre, lo que puede provocar sangrado inusual.

disminución del número de plaquetas en la sangre, lo que puede provocar sangrado inusual. Otros síntomas: Hinchazón (edema) en la cara, manos, pies o tobillos, fiebre, dolor abdominal, y en casos graves, convulsiones o confusión.

Cómo prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico

Lamentablemente para como modalidad de prevención, no existe una vacuna para el SUH, pero se puede prevenir con medidas de higiene básicas:

Cocinar bien los alimentos: asegurar que las carnes, especialmente la carne picada, estén completamente cocidas.

Lavar frutas y verduras: lavarlas cuidadosamente, sobre todo si se van a consumir crudas.

Evitar la contaminación cruzada: usar diferentes utensilios para los alimentos crudos y cocidos.