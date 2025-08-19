Por qué Río Negro y Neuquén tienen una alta tasa de Síndrome Urémico Hemolítico

Cada 19 de agosto se conmemora el Día del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH). El objetivo es concientizar respecto a una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, pero de la cual se conocen las pautas para evitarla.

“La única prevención arranca en el hogar”, sintetizó Karina Haritchabalet, jefa del Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud de Río Negro.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Argentina tiene la mayor incidencia mundial de SUH en niños menores de 5 años. Según las estadísticas, afecta entre 300 y 400 niños al año. Representa la principal causa de insuficiencia renal aguda pediátrica y origina cerca del 20% de los trasplantes renales en menores.

Se trata de una enfermedad transmitida por alimentos contaminados con un tipo específico de la bacteria Escherichia coli que se encuentra frecuentemente en el intestino del ganado bovino y otros de granja.

Haritchabalet advirtió que Río Negro registra una alta tasa de casos en relación a otras provincias, al igual que Neuquén y Chubut. “Teníamos un promedio de 7 casos pediátricos anuales, con algunos picos de 12. En los últimos años, ese número bajó a 5. Es una pequeña variación, pero no es menor. Si pensamos en la gravedad que tiene esta enfermedad en los niños, tener dos casos anuales menos es importante”, confió esta licenciada en Química, especialista en Control de Calidad de Alimentos.

En los primeros ocho meses del 2025, se han registrado apenas 3 casos.

“¿Por qué la tasa es tan elevada en la región?”, se le consultó. Aseguró que “no hay ningún dato científico. Creemos que tiene que ver con una mejor notificación de los casos ya que los médicos deben denunciarlos”.

Por qué daña los riñones

El síndrome urémico hemolítico es una patología grave provocada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con Escherichia coli productora de toxina Shiga. Esta toxina daña los riñones -aunque puede afectar también el cerebro y el corazón-, además de alterar la sangre, disminuir glóbulos rojos y plaquetas.

El 50% de los pacientes puede quedar con secuelas crónicas, como hipertensión, problemas neurológicos o renales y en el 3% de los casos, la enfermedad puede provocar la muerte.

“La mayoría de las personas podemos cursar una diarrea común, sin darnos cuenta, pero en los niños y adultos mayores puede desarrollarse este síndrome que afecta a los riñones y se convierte en grave”, comentó.

La especialista advirtió que la bacteria “se transmite a través de la materia fecal de los animales rumiantes (vaca, cordero, chivito). Si hay una mala faena, por ejemplo, se contamina la carne y puede llegar a nuestra mesa. Por eso, se recomienda no comprar carne de lugares que nos generen dudas sobre el origen de esa faena”. Las verduras también se pueden contaminar con el agua. “Las medidas de prevención nacen en el hogar. Si los casos bajaron es porque hay más información, pero la bacteria sigue circulando”, dijo.

El síntoma más característico del SUH es la diarrea severa, muy prolongada. Pero el cuadro suele estar acompañado de vómitos, fiebre, dolor abdominal, decaimiento general, debilidad y disminución de la orina. «Son dos o tres días de diarrea, pero después de los cinco días, comienzan los síntomas. Por eso, se recomienda concurrir rápidamente al médico para controlar e hidratar en caso de que sea necesario. Está contraindicado el uso de antibióticos. Es perjudicial”, aclaró Haritchabalet.

Advirtió que la enfermedad se contagia de persona a persona. Por eso cuando se detecta el caso de un niño con SUH, se estudia a sus familiares y contactos estrechos. “Puede haber otra persona con la bacteria sin presentar síntomas”, dijo y añadió: “En caso de que un niño haya padecido la enfermedad, los controles son de por vida para evitar secuelas”.

Recomendaciones:

-Lavarse las manos antes y después de tocar animales, manipular alimentos e ir al baño o cambiar pañales.

-Cocinar la carne, en especial la carne picada (no deben quedar jugos rosados ni partes rojas en su interior).

-Colocar la carne en un recipiente al guardarla en la heladera, poniéndola en los estantes inferiores de manera tal de evitar los derrames hacia los cajones de frutas y verduras, así como hacia otros alimentos.

-Mantener la cadena de frío de los alimentos.

-No usar la misma tabla y cuchillo para cortar la carne cruda y las verduras que no se cocinarán. De esta forma, se evita la “contaminación cruzada”.

-Para beber, cocinar o lavar los alimentos, usar solo agua potable. Si existen dudas, deben agregarse dos gotas de lavandina por litro, media hora antes de usarla.

-El agua de las piscinas y piletas de lona o plástico debe ser renovada con frecuencia.