Qué hay detrás de los petroleros atrapados en la ruta por la tormenta, en Rincón de los Sauces

Dos trabajadores petroleros quedaron atrapados dentro de la camioneta que era arrastrada por el agua cuando intentaron cruzar la Ruta 6, en Rincón de los Sauces, durante la tormenta de ayer. Un especialista en manejo defensivo contó acerca de la riesgosa acción de los trabajadores y Defensa Civil de la localidad explicó el dilema de las inundaciones.

El episodio que ocurrió ayer, cuando la tormenta ya se hacía sentir en la zona y los cañadones que cruzan las Rutas 5 y 6 se colmaron de agua y por lo que obligan a cortar el tránsito. Los conductores que pasan habitualmente ya saben que no queda otra que esperar.

Sin dos petroleros, que se aventuraron a tratar de cruzar la ruta 6, a la altura de Desfiladero Bayo. La situación se viralizó rápidamente y llegó a los ojos de Alfredo Baduán, un especialista en manejo defensivo y fundador de El Viento Blanco, dedicada a la formación continua e integral de los recursos humanos ligados a la actividad del transporte, tránsito y seguridad vial.

El especialista explicó porqué los trabajadores decidieron aventurarse en una actividad que podría haber resultado de la peor manera, y cuestionó la forma en la que son capacitados los trabajadores del sector. «Creo que hay un serio problema de la capacitación, qué se dicta, cómo y cómo se recibe», expuso Baduán.

No valoraron la propia vida ni la de terceros, porque involucraron a más personas», cuestionó Alfredo Baduán, especialista en manejo defensivo

El experto explicó que la capacitación se trata de un manejo defensivo de un vehículo particular que sale de la norma. «Lo ideal es que cuándo vas con un vehículo especial tengas que reconocer el camino, y si no tenés vehículo de apoyo no tenés que hacer ninguna otra actividad», aseguró.

Baduán indicó que la capacitación es el primer problema, pero aseguró que los trabajadores aún estando capacitados correctamente, no lo hubiesen logrado. «Vos podes tener la mejor camioneta del mundo, pero siempre necesitas un vehículo de apoyo«, garantizó.

El especialista indicó que nunca se debió haber intentado cruzar la ruta. «Esa ruta estaba cortada, nadie podía pasar, y no cumplieron con esa premisa, fue negligencia», aseguró.

Una de las premisas más importantes es el respeto por la vida, luego por el ambiente, y finalmente por el vehículo, explicó Baduán con respecto su fundación. «No valoraron la propia vida ni la de terceros, porque involucraron a más personas», aseveró.

Baduán expresó «el señor de la motoniveladora habrá tenido un muy buen corazón, porque si alguno de los dos que levantó se caía y golpeaba, pasaba a ser su responsabilidad». También afirmó que cometió el mismo error que los trabajadores al meterse en el cañadón.

El especialista relató que hoy en día existe la posibilidad de conocer el estado de rutas y del clima por los celulares, y que las camionetas de los trabajadores tienen un sistema de rastreo vehicular que les determina la velocidad a la que deben transitar. Por esto «se podría haber evitado totalmente», afianzó.

Qué sucede con los cañadones en Rincón

Con el impulso que toma el agua encajonada en cada tormenta, los cañadones que cruzan las Rutas 5 y 6 se colman de agua, por lo que obligan a cortar el tránsito. El director de Defensa Civil de la localidad, Carlos Escobar, contó porqué sucede.

El director de Defensa Civil contó que desde el centro de Rincón de los Sauces por la ruta 6 hay cuatro o cinco cañadones y uno de los más afectados es el del Desfiladero Bayo, el que intentaron cruzar los trabajadores petroleros.

«El problema es que el caudal del agua supera el del alcantarillado y se desborda«, explicó Escobar, y agregó que algunas alcantarillas pasan por debajo de la ruta y otras por el nivel del asfalto.

El director de Defensa Civil aseguró que Vialidad Provincial debe «tomar los recaudos y acciones correspondientes». «Deberían tomar injerencia para ver como solucionar esta situación y dar una respuesta», mencionó.

Escobar detalló que «el alcantarillado es de antes, lo hicieron en algún momento antes de la gestión». En este sentido reitero que debe solucionarse el problema, mejorando las alcantarillas o agregando más.