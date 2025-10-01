Tras cuatro femicidios en Neuquén reactivan el proyecto de ley de emergencia en violencia de género

En lo que va de 2025, en Neuquén, hubo cuatro mujeres asesinadas en contexto de violencia de género. La primera fue Olga Quinteros en Piedra del Águila, en marzo. Le siguió Mabel Mena, en Junín de los Andes, en junio. El 12 de septiembre ocurrió el Jessica Scarione en la ciudad de Neuquén. A la semana siguiente se encontró, también en la capital, el cuerpo de una joven en una cantera, que ayer se confirmó es el de Ángela Díaz. Aún no se sabe en qué circunstancias sucedió pero se investiga como femicidio.

En este escenario el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) volvió a presentar hoy el proyecto para que la Legislatura declare la emergencia en violencia de género. Esto significa sancionar una ley que asigne fondos específicos a políticas de prevención y protección a las víctimas.

No es la primera vez que se abre el debate. En 2023 la propuesta se discutió en comisiones pero nunca logró superar esa frontera para votarse en el recinto.

El proyecto, por ejemplo, plantea la creación de un plan de viviendas para las víctimas y el otorgamiento de créditos del BPN con el fin de que puedan adquirir un inmueble. Además refuerza los equipos interdisciplinarios en hospitales y centros de salud y duplica la planta de la Línea 148.

«Volvemos a traer esta discusión por qué Neuquén está dentro de las cinco provincias con mayor tasa de femicidio y de esto no se habla y nos parece importante que se empiece a discutir, que se empiece a debatir para ver cómo le damos a una salida a esta problemática que vivimos todas las mujeres», afirmó la diputada Julieta Ocampo, que a la vez competirá en las elecciones de octubre por una banca en el Congreso.

En la Legislatura hay además un proyecto para declarar la emergencia que presentó la diputada libertaria, Brenda Buchiniz. Autoriza, por caso, a que se hagan contrataciones directas de obras «destinadas a centros de estadía transitorios» para «combatir la violencia contra las mujeres», cualquiera sea el monto. A nivel nacional el gobierno de Javier Milei frenó la financiación de cualquier tipo de proyecto.