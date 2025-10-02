Enojo, dolor y fuerte pedido de justicia por Ángela Díaz en Neuquén: «No falleció, la asesinó un femicida»

Las repercusiones por el femicidio de Ángela Gladis Díaz en Neuquén se intensifican. El caso sigue sin resolverse y con cada hora que pasa, crecen los pedidos de justicia con duras críticas al Gobierno, especialmente tras revelarse que la joven, que era madre de dos niños, vivía en un contexto de extrema vulnerabilidad.

El caso de Ángela Gladis Díaz es investigado por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén como femicidio, pero por el momento no surgieron novedades sobre quién sería el culpable de su muerte.

La identidad de la joven fue publicada por el MPF en las últimas horas junto con los detalles de la información preliminar de la autopsia, que describió que «Díaz Ángela Gladis falleció como consecuencia de un traumatismo de cráneo, y no tenía lesiones de arma de fuego o arma blanca».

En un posteo en redes sociales, la joven escribió: «La encontraron tirada en una cantera del Oeste de Neuquén. La tiraron. 19 días para identificarla. 3 para dar su nombre. Vivía en Neuquén. La buscaban. Tenía 23 años. Era madre de 2 hijxs. Vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad».

La misma usuaria contó que Ángela tenía «equipo interdisciplinario para con sus hijxs» y que «intervenía la DNNyA». Luego criticó el modo en que se tomó el caso y la investigación desde el principio: «Habían dicho que la mujer tenía hasta 40 años. Dijeron que «falleció» entre 5 a 10 días previo a su hallazgo. Dijeron que no había búsqueda activa en Neuquén. Dijeron que no era Luciana Muñoz pero no cotejaron el ADN».

Finalmente concluyó su escrito y apuntó contra el Gobierno: «Una víctima más de un femicida. Una ausencia más del estado. Justicia por Ángela Gladis Díaz».

Si bien por el momento no se anunciaron movilizaciones, varias agrupaciones feministas de Neuquén exigieron avances en la investigación y alzaron la voz por justicia. «¿Dónde están los gobiernos?. ¿Dónde están las herramientas judiciales para salir de la violencia?. En los barrios más vulnerables, seguro que no», lanzaron.

Femicidio en Neuquén: el cuerpo fue hallado en un basural

El cuerpo de Díaz fue descubierto en una cantera a unos 300 metros del ingreso al predio de BASAA Constructora, en un sector de difícil acceso utilizado principalmente por vehículos y maquinaria de construcción.

La identificación de la víctima se logró tras un exhaustivo análisis forense en la morgue judicial. Inicialmente, la autopsia no había permitido identificar el cuerpo debido a su estado.

El caso es investigado por las autoridades como femicidio. Según se precisó, se estima que la muerte ocurrió entre 5 y 10 días antes del hallazgo. La mecánica por la cual sufrió un golpe letal en su cabeza, aún no fue precisada.

El Gobierno provincial emitió un comunicado oficial expresando su acompañamiento integral a la familia de la víctima y su compromiso para lograr un rápido esclarecimiento del hecho.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.