Quién era el hombre de 35 años que murió en una comisaría de Regina: investigan las causas

Regina está convulsionada por la muerte un hombre de 35 años conocido en la comunidad por su trabajo y vida familiar. Fue detenido el sábado por la tarde y falleció horas después en la Comisaría 35. Su caso, caratulado como «muerte dudosa», puso bajo la lupa a los vecinos que lo atraparon y lo habrían golpeado. También hay fuertes críticas al accionar policial. Qué pasó.

A través de redes sociales, familiares y allegados recordaron a la víctima fatal, Ignacio Cerutti, como un hombre alegre que atravesaba problemas de salud mental. Ahora exigen justicia y esclarecimiento ante un desenlace que consideran evitable.

Qué ocurrió en la Comisaría 35

Según los reportes, Cerutti fue señalado por vecinos como el autor de un robo en el Pulmón Ecológico, una plaza cercana a la Comisaría 35. Fue identificado por familiares de las víctimas en inmediaciones del CET 18, donde se habría generado un altercado que derivó en su aprehensión.

Ignacio Cerutti falleció tras ser detenido en Villa Regina. Familiares y amigos exigen justicia.

De acuerdo con las primeras versiones, Ignacio se desvaneció antes de ingresar al calabozo. Pese a que se convocó a un médico policial, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Quién era Ignacio Cerutti

Según relataron sus seres queridos, Ignacio era un trabajador conocido por sus pizzas en el local Sr. Bruno, de Villa Regina. Allegados destacaron su «calidez» y lamentaron que sus problemas de salud mental no recibieran la atención necesaria.

«No se merecía la muerte que tuvo. La policía de la comisaría 35 se Villa Regina tiene que dar muchas explicaciones. Una persona que fue salvajemente golpeada debe ser llevada al hospital, NO A UN CALABOZO«, expresó Mariana Velázquez, en redes sociales.

«Siempre vas a estar en mi corazón. No merecías esta muerte, quien te conoció sabía que como eras, tenías problemas psicológicos. Como me duele el alma cuñado. Te juro que tu muerte no va quedar en vano. Pedimos justicia lo que te hicieron eso la tienen que pagar», relató otra familiar en un posteo de Facebook.

Investigación en marcha

La fiscal jefe Graciela Echegaray, junto a Norma Reyes y Analía Cofré, lidera la investigación. Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que el cuerpo fue trasladado a Roca para la realización de una autopsia que determine la causa exacta del deceso.

“Se ordenaron múltiples diligencias y las pericias continuaron hasta la madrugada del domingo”, señalaron fuentes judiciales. Por ahora, no hay detenidos ni imputados, y la incertidumbre persiste.