Quién era el hombre que murió tras un accidente mientras realizaba poda en Bariloche

Un trágico accidente laboral en el barrio Las Chacras de Bariloche, terminó con la vida de un trabajador de 47 años este martes. La víctima cayó sobre una estructura de hormigón mientras realizaba tareas de poda, según informaron fuentes oficiales.

Se trata de Sebastián Eduardo Zarate, quien estaba tirando de una soga desde la parte inferior de un árbol mientras su socio realizaba el resto de las tareas de «apeo».

Al retroceder, perdió el equilibrio y cayó sobre la estructura, golpeándose la cabeza. El personal médico que llegó al lugar constató que ya no presentaba signos vitales.

Poda fatal en Bariloche: la fiscalía ordenó autopsia tras la muerte de un trabajador

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el cuerpo fue trasladado a la morgue, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar las causas del fallecimiento.

Las autoridades confirmaron que todo indica que se trató de un accidente laboral.