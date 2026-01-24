Quién era el intendente de La Pampa que murió en la Ruta 18: «Acompañamos a su pueblo en este momento»

La Pampa está de luto tras conocerse la muerte de un intendente pampeano en un siniestro vial. El trágico episodio ocurrió en la Ruta Provincial 18 y se produjo a partir del desprendimiento del sistema hidráulico de un camión. El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, lamentó lo ocurrido con un posteo en redes sociales.

Quién era el intendente de La Pampa que murió en la Ruta 18

El funcionario fue identificado como Nazareno Cruz Otamendi. El hombre tenía 44 años y era intendente de Quehué, una localidad ubicada en el departamento Utracán, en la provincia de La Pampa, a 75 km al sur de la capital provincial.

Otamendi asumió su rol como jefe comunal en diciembre de 2023 con el cambio de Gobierno nacional y debía continuar en el cargo hasta 2027.

Luego de conocerse su muerte, los gobiernos municipales de La Pampa y el mismo mandatario provincial, Sergio Ziliotto, hicieron uso de sus redes sociales para lamentar el hecho.

El gobernador escribió en su posteo: «Mi más profundo pesar por el fallecimiento del intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del Gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento».

Según la información difundida, Otamendi será sepultado este sábado en el cementerio General Acha, aunque aún no confirmaron el horario.

Tragedia en la Ruta 18: cómo murió el intendente de La Pampa

El siniestro se produjo cerca de las 6 de la mañana, a la altura del kilómetro 265 de la Ruta Provincial 18. Otamendi viajaba en una camioneta Fiat Strada junto a su pareja y sus dos hijos.

Según informaron fuentes policiales al sitio LA ARENA, el vehículo familiar circulaba hacia el este por la ruta y en sentido contrario avanzaba un “camión tipo grúa”, al que se le “desprendió uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja”. La pieza impactó de lleno contra el lateral del conductor.

El golpe fue determinante. Voceros policiales indicaron que “la acompañante alcanza a maniobrar la camioneta y pudo sacarla a la banquina”.

Sieira fue trasladada, junto a sus hijos, a la posta sanitaria de Quehué. No tenía lesiones visibles, pero seguía en estado de shock.