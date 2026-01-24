Murió un intendente de La Pampa en un choque contra un camión sobre la Ruta Provincial 18

Un trágico choque ocurrido este sábado por la mañana sobre la ruta provincial 18, en La Pampa, dejó como saldo la muerte del intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi. El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 265 y generó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y emergencia.

Qué se sabe del choque fatal en la ruta provincial 18 en La Pampa

El hecho ocurrió cerca de las 6, cuando Otamendi viajaba en una camioneta Fiat Strada junto a su pareja y sus dos hijos. Según informaron fuentes policiales al sitio LA ARENA, el vehículo circulaba hacia el este por la ruta provincial 18.

De acuerdo con ese medio, en sentido contrario avanzaba un “camión tipo grúa”, al que se le “desprendió uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja”. La pieza impactó de lleno contra el lateral del conductor.

Ruta provincial 18: el choque ocurrió en el kilómetro 265, durante la mañana de este sábado. Foto: diario La Arena.

El golpe fue determinante. Voceros policiales indicaron que “la acompañante alcanza a maniobrar la camioneta y pudo sacarla a la banquina”.

Detrás de la Fiat Strada señalaron que venía otro vehículo, también de amigos. «Iban tres vehículos, aparentemente de paseo a la costa atlántica”, detallaron. Ese segundo auto también resultó involucrado, ya que fue alcanzado por la estructura.

Trasladaron a la familia y dispusieron cortes en rutas de La Pampa

La pareja del jefe comunal y sus dos hijos “fueron trasladados al Hospital de General Acha sin lesiones, con algunos golpes”, precisaron las fuentes. El operativo sanitario se desplegó de manera inmediata tras el choque.

En el lugar trabajó personal policial de las comisarías de Quehué, Ataliva Roca y General Acha, junto con Seguridad Rural y la Agencia de Investigación Científica. También estuvo presente el fiscal de turno de General Acha, Héctor López.

Desde la Policía de La Pampa informaron que se dispuso el corte del acceso desde la ruta nacional 35 hacia la ruta provincial 18 y también desde la ruta nacional 152 hacia la ruta provincial 9, mientras avanzan las tareas periciales.