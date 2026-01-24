Murió un hombre en un incendio en Roca: tenía 40 años y buscan esclarecer cómo inició el fuego

En Roca se registró un trágico incendio que dejó como resultado una víctima fatal. Se trata de un hombre de 40 años que fue hallado en el interior de una casa que, previamente, había ardido en llamas. Por el momento se desconoce cómo inició el fuego.

Incendio fatal en Roca: lo que se sabe del hombre y el hecho

El jefe de la Unidad Regional II, comisario José González, brindó información a Diario RÍO NEGRO y señaló que el siniestro se registró cerca de las 19.30 del viernes 23 de enero, cuando fueron alarmados por el incendio de una casa en el barrio Colonia 17 de Octubre.

Cuando llegaron al sitio, Bomberos y Policía, se encontraron con los vecinos intentando apagar el fuego que ya se había propagado por gran parte de la vivienda. El personal de Bomberos inició las tareas de extinción de las llamas y el aseguramiento del sector, sin embargo cuando lograron apagar el fuego, encontraron en el interior a un hombre muerto.

Desde la Policía indicaron que los primeros indicios constataban de que el hombre, de unos 40 años, había muerto por quemaduras, aunque de igual manera la Fiscalía intervino y envió el cuerpo a la Morgue Judicial para realizarle la autopsia.

La vivienda se ubicada en calle Las Petunias. Foto: Bomberos Voluntarios de Roca

El comisario González resaltó que este sábado se retomó el trabajo en el lugar del siniestro con el fin de continuar realizando las «pericias para establecer causas» del incendio. En cuanto a la identidad del hombre, esta aún se desconoce.