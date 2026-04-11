Murió un joven de 26 años tras un violento vuelco en el ingreso a Quinta 25 en Roca

Murió un joven de 26 años tras un violento vuelco en el ingreso a Quinta 25 en General Roca. Archivo.

Un trágico siniestro vial ocurrió en la ciudad de General Roca este sábado cuando un joven de 26 años perdió la vida tras protagonizar un violento vuelco en el ingreso al barrio Quinta 25.

Fuenes confirmaron a Diario Río Negro que el hecho ocurrió cerca de las 21 sobre la calle Maipú y Canarios, una de las principales vías de acceso al sector norte de la ciudad. Por causas que aún se investigan, el conductor del Peugeot 307 blanco circulaba en sentido sur–norte cuando perdió el control del vehículo. No hubo terceros involucrados en el siniestro.

El automóvil dio varios tumbos y terminó volcando de manera brusca, quedando con las ruedas hacia arriba sobre la margen de la calle.

A los pocos minutos llegó una ambulancia del SIARME para brindar asistencia médica. Sin embargo, los profesionales de salud constataron que el joven ya había fallecido producto de las graves lesiones sufridas durante el vuelco, por lo que no pudieron realizar maniobras de reanimación. Por protocolo, el cupero del joven ingresó al hospital local ya sin signos vitales.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Río Negro junto al Gabinete de Criminalística, que llevó adelante las pericias accidentológicas para intentar determinar la mecánica del hecho.

Durante gran parte del operativo el tránsito permaneció reducido en el sector de calle Maipú y el acceso a Quinta 25, mientras se realizaban las tareas judiciales correspondientes y se procedía al retiro del vehículo bajo las directivas de la fiscalía de turno.