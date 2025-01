Quién era el joven que murió ahogado en Neuquén: cayó de una tabla SUP en el Mari Menuco

Un joven de 28 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, falleció tras caerse de una tabla de Stand Up Paddle (SUP) cuando navegaba en el lago Mari Menuco de Neuquén. El desenlace fatal sucedió este lunes, frente a los acantilados.

Fuentes extraoficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el joven fallecido era Javier Reynoso. La víctima había arribado a la provincia el pasado domingo junto a su pareja. El lunes habían decidido pasar el día en el lago en compañía de otros amigos.

El turista bonaerense incumplió varios puntos de seguridad que las autoridades piden para evitar accidentes: no tenía chaleco, tampoco la sujeción a los pies de la tabla, no sabía nadar, ingresó a un sector no habilitado como balneario (no había guardavidas) y había omitido que el lago estaba picado por el viento.

Cómo fue la muerte del turista de Buenos Aires que se ahogó en el lago Mari Menuco de Neuquén

Mazzone informó en RADIO RIO NEGRO que tomaron conocimiento del hecho este lunes cerca del mediodía. El hecho sucedió frente a los acantilados del lago Mari Menuco, en un sector ubicado a unos 2 kilómetros de la Ruta 51, conectado por un camino de ripio.

Al joven le practicaron maniobras de RCP, pero no pudieron salvarlo. Foto: Centenario Digital.

«Llegamos y vimos a dos parejas, una oriunda de Buenos Aires y otra de Neuquén. Habían llegado el domingo y decidieron pasar el día en el Mari Menuco», explicó.

En este sentido, relató que: «El muchacho se adentra en las aguas con una tabla, haciendo 25 metros se da vuelta, cae al agua y lamentablemente no sabía nadar«.

Mazzone añadió que el joven fue rescatado y se le realizaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), pero no pudieron salvarlo. Mencionó que, primero, al lugar arribaron efectivos de la Comisaría 49 de Vista Alegre y luego los servicios de emergencia.

«Es una tragedia que se puede prevenir acatando las indicaciones del personal de seguridad«, sostuvo y alertó que: «Mucha gente lo hace hasta habiendo ingerido bebidas alcohólicas».

Puntualmente, consideró que «el factor del viento» fue clave en la caída del joven. Incluso, advirtió que esta condición climática ha provocado que, en otras oportunidades, pequeñas embarcaciones queden varadas en el lago.