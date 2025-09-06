Quién era la mujer de Bariloche que murió atropellada sobre la Ruta 237 mientras hacía dedo

El sector de la Ruta 237 donde fue impactada la mujer cerca de Villa Llanquín. Foto: Gentileza.

Un trágico choque ocurrió este viernes a la noche sobre la Ruta 237, cerca de Villa Llanquín. Una mujer de Bariloche fue impactada por una camioneta mientras hacía dedo y perdió la vida rumbo al hospital en horas de la madrugada. Identificaron a la víctima fatal.

Según informó el comisario Marcos Oviedo a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió después de las 23, a la altura del kilómetro 1.628 de la ruta nacional.

Allí, un hombre a bordo de una camioneta Hilux transitaba rumbo a San Carlos de Bariloche cuando un vehículo del carril contrario le empezó a hacer señas de luces. Inmediatamente, según declaró, sintió un golpe.

Cuando se bajó a corroborar qué había sucedido, se percató que había impactado a una mujer que se encontraba sobre la cinta asfáltica con la parte delantera derecha de la pick up. Por el impacto, la transeúnte terminó sobre la banquina.

Al lugar acudió personal del destacamento de Nahuel Huapi, quienes verificaron que la mujer estaba en estado consciente pero con lesiones de consideración.

Una ambulancia la trasladó al hospital zonal de San Carlos de Bariloche, pero cerca de las 2 de la madrugada se constató que había fallecido.

Según información a la que pudo acceder este medio, la víctima fatal fue identificada como Nancy Patricia Millalef, una mujer de 56 años y oriunda de San Carlos de Bariloche.

Investigan las circunstancias en la que sucedió el choque fatal cerca de Villa Llanquín

Cerca de la medianoche personal de la Comisaría 28 realizó diligencias de inspección ocular y otras de rigor con el conductor de la camioneta.

Asimismo, secuestraron diversos elementos que permitirían establecer la mecánica del incidente. En los primeros procedimientos no encontraron manchas de sangre, ni presencia de hielo o humedad sobre la calzada.

En el caso interviene el fiscal de turno, Adrián Lillo, quien consignó el lugar del hecho para ampliar con la inspección ocular y ampliar las placas fotográficas. La ruta fue liberada cerca de las 13:30.

El conductor (quien viajaba con otras cuatro personas) fue notificado por la formación del legajo.