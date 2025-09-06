Una mujer murió al ser atropellada en la Ruta 237, cerca de Villa Llanquín, mientras hacía dedo

El hecho ocurrió a 10 kilómetros de la intersección de las rutas 237 y 40. Foto: gentileza

Una mujer de 56 años murió a la madrugada del sábado luego de ser atropellada por una camioneta mientras hacía dedo. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1628 de la Ruta 237, a 10 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 40.

«Anoche a las 23, personal del Destacamento Nahuel Huapi que realizaba un operativo vehicular es alertado por un transeúnte circunstancial acerca de una mujer que hacía dedo sobre la cinta asfáltica«, relató Marcos Oviedo, jefe de la Comisaría 28 de Villa La Angostura.

A raíz de ese aviso, un móvil policial concurrió al lugar ubicado a unos 40 kilómetros. «Observan una camioneta Toyota Hyluk estacionada sobre la banquina con su frente dañado producto de un impacto«, indicó el comisario.

El conductor, en shock, dijo que mientras manejaba, «observó unas luces delanteras que le hacían seña de frente y cuando levantó la vista sintió un impacto«. La mujer que atropelló estaba consciente tendida en la banquina.

Los policías solicitaron una ambulancia, al tiempo que formularon algunas preguntas a la mujer. Supieron que tenía 56 años y que era oriunda de Bariloche. «Los agentes han manifestado que solían verla caminando entre Llanquín y Bariloche, haciendo dedo. En esta oportunidad, regresaba a Bariloche», comentó. La mujer fue trasladada a Bariloche de urgencia aunque murió en el camino.

Como el hecho ocurrió por la noche, esta mañana se llevaron a cabo las pericias en el sector del accidente. Se hizo una inspección ocular y se tomaron fotografías del sector. «Estamos buscando algún indicio que permita determinar la mecánica del incidente. Es una recta que no tiene nada de luz. Incluso hay una zona de árboles», describió Oviedo.

Desde el hospital de Bariloche confirmaron que la mujer murió camino a la guardia y que ya se dispuso la autopsia ya que la carátula del caso es «muerte dudosa«.