Quién es la primera mujer que dirigirá el Instituto Balseiro: doctora en Ingeniería Nuclear

Por primera vez en la historia del Instituto Balseiro de Bariloche, una mujer ocupará la dirección de la institución: Graciela Bertolino, doctora en Ingeniería Nuclear, asumirá el 1 de octubre como autoridad máxima del instituto que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

De estudiante a directora

Graciela Bertolino nació en Villa Huidobro, Córdoba, y tiene 54 años, está casada con un músico y compositor, y tiene dos hijos en edad escolar. Su nombramiento marca un hito histórico: es la primera mujer en liderar el Balseiro, uno de los institutos de ciencia y tecnología más prestigiosos de Argentina.

Se graduó como Ingeniera Nuclear en 1996 y obtuvo su doctorado en Ingeniería Nuclear en 2001 en el mismo Balseiro. Su tesis doctoral abordó el «Deterioro de las propiedades mecánicas de aleaciones base circonio por interacción con hidrógeno», generando importantes aportes a la ciencia de materiales.

Su vínculo con el Balseiro es profundo: comenzó su carrera docente en 1998 como auxiliar de ingeniería nuclear, fue directora de la carrera de Ingeniería Mecánica entre 2016 y 2019, y se desempeñó como vicedirectora de Ingeniería en dos mandatos (2019-2022 y 2022-2025).

Experiencia internacional

Entre 2002 y 2007 realizó un posdoctorado y trabajó como investigadora en el Laboratoire de Mécanique de Solides, École Polytechnique y CEA Saclay en Francia. Durante esos años también formó parte del CNRS, el principal centro de investigación científico francés. En 2008 regresó a la Patagonia para continuar su trayectoria en el Balseiro y en el Centro Atómico Bariloche.

Desde 2008 es investigadora del Conicet y desde 2019 también de la CNEA, enfocándose en propiedades mecánicas, nuevos materiales y aplicaciones a la salud. Ha dirigido tesis de doctorado y maestría, y participado de proyectos integradores de formación de recursos humanos.

A lo largo de su carrera recibió numerosas becas nacionales e internacionales, incluyendo la CNEA, el Georgia Institute of Technology, la Universidad de París VI y el CNRS para su posdoctorado en Francia.