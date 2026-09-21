Quién era el joven motociclista de Plottier que murió al chocar contra un poste de tendido eléctrico

Un joven murió al chocar contra un poste de luz de Plottier. Foto: Gentileza Captura Street Views.

Un joven de 20 años murió el domingo luego de impactar con su moto contra un poste de cemento de tendido eléctrico en Plottier. Identificaron a la víctima.

Según las pericias, no hubo un tercer vehículo involucrado en el siniestro fatal.

Murió un motociclista de Plottier: qué se sabe

El joven que murió era Rodrigo Yáñez, de 20 años, oriundo de Plottier, confirmaron fuentes judiciales a Diario RÍO NEGRO. El motociclista fue jugador de fútbol del club El Porvenir.

El siniestro fue sobre calle Avenida del Trabajo al 1550. El joven circulaba en una Motomel 150, de color roja. Iba en sentido oeste-este.

El comisario Néstor Muñoz señaló ayer a este medio que no hubo testigos presenciales. Se descartó la presencia de un tercer vehículo involucrado, luego de revisar los registros de unas cámaras de seguridad ubicada a pocos metros del punto del siniestro.

En el caso Intervino la Unidad Fiscal de Homicidios.