Radioterapia: por qué hay tan pocos profesionales que eligen esta formación en Medicina

Por tercer año consecutivo, Fundación Intecnus ofrece dos residencias médicas, como Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia Oncológica. Los profesionales interesados podrán preinscribirse de manera online hasta el 9 de mayo.

«Vivenciar una residencia médica en el interior del país, con acceso a tecnología de vanguardia y un enfoque centrado en competencias profesionales, en un entorno natural como el de Bariloche, representa un plus invaluable para los jóvenes médicos», destacó Juan Marcos Chomont, jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes y director de la residencia en esa especialidad. Aclaró que el programa sigue un modelo formativo similar al de países más avanzados, como Estados Unidos y Canadá.

Agostina Villegas es médica del Servicio de Radioterapia de Intecnus y lamentó que su especialidad “no es del todo conocida incluso en el ámbito universitario y entre los mismos médicos”. “Por eso, escasean los profesionales. La especialidad combina la parte científica y tecnológica con la parte asistencial del paciente oncológico”, destacó.

Agostina Villegas es de Rincón de los Sauces y estudió Radioterapia. Foto: gentileza

El campo es muy amplio, mencionó, ya que actualmente, con el avance de las tecnologías, la radioterapia no solo está dirigida a los pacientes oncológicos -aunque son los principales destinatarios- sino que “hay otras enfermedades benignas funcionales en las que la radioterapia da muy buenos resultados, como la neuralgia del trigémino, el neurinoma o el Parkinson -para las cuales es ideal la radiocirugía en el cerebro-”.

¿Por qué no hay tantos profesionales en Radioterapia? “Por desconocimiento”, manifestó Villegas, “como me pasó a mí. Además, uno asocia radioterapia con la física y a muchos médicos no nos gusta. Pero el día a día es muy interesante. Tiene mucho de imagen -planificamos a través de imágenes-, tenés que saber mucho de oncología, urología, mamas, además de la parte asistencial”.

Además de la poca cantidad de profesionales especializados en Radioterapia, advirtió que muchos terminan trabajando en grandes ciudades una vez que se reciben. “Cuesta mucho en el interior”, señaló.

Contó que una vez que recibe un paciente derivado por un oncólogo, con la indicación de radioterapia, se lo evalúa en el consultorio, se le realiza un examen físico y según la patología, se le prescribe el tiempo, la duración y la técnica de radioterapia. “Le explicamos cómo será el tratamiento y los posibles efectos. Planificamos lo que vamos a irradiar y qué vamos a proteger -todo esto está bien descripto en los protocolos-: no es lo mismo un cáncer de recto que de próstata. Se hace un control, un seguimiento y se evalúan posibles toxicidades”, planteó esta médica oriunda de Rincón de los Sauces que estudió en la Universidad Nacional de Córdoba.

“Bariloche fue un destino que siempre me interesó. Y a la vez, yo quería desarrollarme en un lugar con mucha tecnología y no todas las provincias tienen este acceso. Es una especialista linda como mucho científico”, concluyó.

Cómo son las residencias

Las Residencias en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia Oncológica tienen cuatro años de duración y un año de Jefatura. Hay dos cupos para cada una de ellas. Inician el primero de septiembre.

Los profesionales pueden anotarse hasta el 9 de mayo y la preinscripción se realiza a través del sitio https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso/examen-unico.