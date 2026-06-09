Ranking: Bariloche entró al top 10 de las ciudades más frías del país, ¿cuál fue su temperatura mínima?

La segunda semana de junio comenzó con un intenso frío y por esta situación, diversas ciudades del país registraron fuertes heladas. En este sentido, la provincia de Río Negro entró al ranking por tener una de las localidades con temperaturas más bajas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Bariloche se ubicó entre las 10 ciudades más frías este martes 9 de junio y por primera vez, Maquinchao se mantuvo fuera del top.

El ranking de las ciudades más frías: qué dice el pronóstico de este martes para Bariloche

El ranking publicado a las 7 de la mañana, ubicó en primer lugar a La Quiaca, ubicada en Jujuy, por tener a esa hora una temperatura de -1.6°C. En segundo lugar se posicionó Malargüe, Mendoza, con -0,2°C y tercero, Azul (Buenos Aires) con 1.6°C.

Sorprendentemente, las provincias de la Patagonia se posicionaron por debajo de los primeros cuatro puestos.

Santa Cruz se ganó el quinto lughar con El Calafate; Chubut en el séptimo con Trelew; Tierra del Fuego en el octavo con Río Grande y finalmente Río Negro en el puesto 9 con Bariloche.

Por esas horas, la ciudad turística registró una temperatura de 3,9°C. Según el pronóstico del tiempo, actualizado a las 9 de la mañana, Bariloche se prepara para un martes donde la máxima no superará los 7°C y la mínima será de 2°C.

Además, también se pronosticó lluvias persistentes durante todo el día y por la noche, viento con ráfagas de hasta 50 km/h.