Realizan una colecta para ayudar a estudiantes de una escuela en Cipolletti

Este lunes y martes comenzó una colecta en Cipolletti para ayudar a los niños y niñas que estudian en la escuela 285. La campaña fue publicada en redes sociales y rápidamente tuvo mucho apoyo de los vecinos de la ciudad.

La colecta fue organizada por el periodista Miguel Ángel Parra. Según describió, estarán recibiendo indumentaria durante este lunes y martes para ayudar a los alumnos de la escuela 285 ubicada en el barrio Martín Fierro, en la zona del Puente 83.

Detalló que el principal objeto que están buscando entregar son zapatillas. «Los talles pueden ser del 27 al 39», aseguró.

Además pidió que «demás está decir, si quieren agregar algún guardapolvo y camperitas de abrigo«.

Las entregas se pueden realizar en la cancha de fútbol que administra en Saenz Peña 270 de 18.30 a 20. «Yo mismo me encargaré de llevar lo que ustedes aporten», confirmó.

Además, explicó que la institución carece de insumos para alimentar a los estudiantes, «Hoy no tenían azúcar por ejemplo y las docentes compraron dos kilos», comentó.

Otra colecta para estudiantes de Sargento Vidal

Hace un mes, Miguel Parra ya había organizado una colecta para ayudar a los estudiantes que asisten a la escuela rural en Sargento Cabral.

La campaña para ayudar a estudiante de 12 a 16 años en la que solicita ropa de abrigo (pantalones, buzos, camperas). «Queremos llevar esta colaboración a chicos/as de zona rural de Sargento Vidal», aseguró.

«Días atrás me escribió la madre de una maestra contándome que había un alumno de 15 que no iba a la escuela porque no tenía zapatillas, abrigo ni útiles«, describió.

Según explicó, el objetivo es conseguir indumentaria para colaborar con los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la zona rural.

En su momento, la campaña tuvo un gran apoyo de los vecinos que rápidamente entregaron materiales e indumentaria que fue enviada para los chicos.