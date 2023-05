Realizarán una colecta en Cipolletti para ayudar a estudiantes de Sargento Vidal

Este lunes se difundió en Cipolletti una colecta para ayudar a los estudiantes que se encuentran en la zona rural de Sargento Vidal. La campaña fue publicada en redes sociales y rápidamente tuvo mucho apoyo de los vecinos de la ciudad.

El periodista Miguel Ángel Parra comenzó la campaña para ayudar a estudiante de 12 a 16 años en la que solicita ropa de abrigo (pantalones, buzos, camperas). «Queremos llevar esta colaboración a chicos/as de zona rural de Sargento Vidal», aseguró.

«Días atrás me escribió la madre de una maestra contándome que había un alumno de 15 que no iba a la escuela porque no tenía zapatillas, abrigo ni útiles«, describió.

Según explicó, el objetivo es conseguir indumentaria para colaborar con los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la zona rural.

A partir de este martes, de 18.30 a 20 «me pueden acercar en una caja o bolsita lo que quieran donar en mi escuelita de fútbol, Sáenz Peña 270 de Cipolletti«, detalló.