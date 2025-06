Recetas digitales: Neuquén relanzó la aplicación para el sector privado, pero el Colegio Médico la cuestiona

El Ministerio de Salud de Neuquén actualizó y reactivó la aplicación web “Recetar”, una herramienta gratuita que permite a los profesionales del sector privado prescribir medicamentos en formato digital. El Colegio Médico, que utiliza su propia aplicación desde febrero, cuestionó la propuesta del Gobierno.

A diferencia del sistema de salud público, que continúa utilizando Andes para prescripción de medicamentos en hospitales y centros de salud desde 2017, Recetar está destinada especialmente al sector privado.

“Recetar es una plataforma que el Ministerio de Salud deja disponible de forma gratuita para el sector privado”, explicó la Directora de Proyectos del Área de Sistemas, Silvina García, y subrayó que aunque por ahora está destinada solo a recetas, buscan incorporar otros insumos y tratamientos.

La plataforma Recetar fue utilizada de forma masiva durante la pandemia para la indicación de psicofármacos y ahora se amplía para incluir “todo tipo de medicamentos”, según informó el gobierno provincial.

La especialista en sistemas dijo que el sistema fue mejorado y «ahora se pueden generar usuarios sin necesidad de un soporte técnico». «El profesional encuentra un formulario ampliado que permite cargar recetas de todo tipo de medicamentos, no solo psicofármacos”.

Una vez emitida la receta, queda registrada en el sistema y puede ser dispensada desde una farmacia, con solo presentar el DNI del paciente. García remarcó que la aplicación web está validada a través del sistema de matriculación profesional, lo que la convierte en una herramienta segura y trazable, aunque sin firma digital.

Aclararon que lo que utiliza la aplicación web es una “firma electrónica vinculada al registro de profesionales del Ministerio”.

A pesar de esta propuesta, García señaló que no es obligatorio usar Recetar: “Los médicos pueden elegir cualquier tipo de plataforma, siempre y cuando esté aprobada por el Registro Nacional de Entidades Miembro del Sistema de Receta Electrónica y Digital”.

Entre esas opciones figura Charta, una aplicación propia del Colegio Médico de Neuquén, que está habilitada por Nación y que algunos profesionales ya vienen utilizando.

Desde el mismo Colegio Médico de Neuquén fueron enfáticos en su posición: recomiendan a sus asociados utilizar Charta y sostienen que la herramienta Recetar es “una solución provisoria” ante una demanda innegable que es la receta con firma digital.

“No tiene nada que ver con la plataforma que usamos desde el Colegio Médico. Yo les recomiendo que utilicen la nuestra por la seguridad en el uso”, dijo la presidenta del Colegio Médico, Mariela Echenique.

El principal cuestionamiento es que Recetar no tiene firma digital: “Vos te anotás con un usuario y una contraseña, y después generás recetas, pero no firmás cada una. Eso no es seguro y hay una gran diferencia”, enfatizó la representante del Colegio.

Según explicaron, Charta fue desarrollada específicamente por y para profesionales médicos, con firma digital integrada y funcionalidades que garantizan la identidad del emisor y la veracidad de cada receta. “La falta de un desarrollo serio por parte del Estado provincial retrasa la transformación digital de la salud, que ya sabemos que mejora la gestión, reduce costos y mejora la adherencia a los tratamientos”, finalizó Echenique.

Desde el Ministerio de Salud reconocen que la digitalización es un proceso paulatino. Recordaron que el paciente no necesita tener ninguna aplicación descargada para acceder a su medicación. Si la receta fue cargada correctamente en el sistema, puede acercarse a la farmacia con su documento y recibir el medicamento.