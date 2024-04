Reclaman por agua potable y se manifestarán frente al municipio de Neuquén, este jueves

Vecinos del sector conocido como «El Mirador», en el extremo norte del ejido de la ciudad de Neuquén, se manifestarán este jueves frente al municipio capitalino, en las calles Godoy y Novella. Reclaman para que se normalice el suministro de agua potable, que se encuentra interrumpido desde hace algunos días.

Romina, una de las pobladoras del asentamiento, ubicado dentro de Colonia Nueva Esperanza, explicó a Diario RÍO NEGRO que el problema se profundizó semanas atrás, cuando se dejó de garantizar el servicio.

Para lograr una solución, dijo, se acordó una mesa de diálogo y un encuentro que se realizó a principios de mes en el Poder Judicial, con presencia de vecinos, funcionarios municipales de Neuquén y también de Centenario, ya que una porción del barrio se encuentra en el ejido de esa ciudad. Además, participaron equipos técnicos del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

Sin embargo, la reunión no destrabó el conflicto y desde entonces, el agua potable, que allí se distribuye mayormente mediante camiones, no regresó.

«El municipio de Neuquén no quiere hacerse cargo y el de Centenario dice que no puede hacerlo», añadió Romina y dijo que los vecinos ya «están muy cansados«, porque «no tenemos respuesta ni solución de ninguna de las dos partes«.

En cuanto a la medida de este jueves, detalló que comenzará desde las 9. «Hasta que nos atienda el intendente», dijo la pobladora del asentamiento sobre la duración del reclamo. También se presentará una nota, firmada por vecinos y referentes de El Mirador.