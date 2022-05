Reclamo en una escuela de Cipolletti por invasión de ratas, desbordes cloacales y otros problemas

La Escuela 294 del barrio Anai Mapu de Cipolletti desde el viernes no tiene clases. Son múltiples los problemas que actualmente atraviesan. Las familias reclaman una respuesta inmediata por parte de las autoridades para que los niños no sigan perdiendo clases.

Durante los últimos días la escuela ha tenido problemas en la calefacción, desbordes de cloacas en los baños y una invasión de ratas. Hay madres que aseguran que hay niños que han presentado malestares durante los últimos días.

La directora, Silvia Coronado dijo que «desde el Consejo Escolar la única intervención fue colocar cebos en algunas áreas donde había excremento de roedores. Dijeron que no se podía fumigar y que solo iban a cambiar los cebos. Nos solicitaron que realizáramos una limpieza profunda de la escuela porque supuestamente había mucho papel en la escuela. La realidad es que las ratas siguen apareciendo y hay mucho excremento de roedores».

También, la directora, aseguró que se han enviado múltiples notas al consejo porque los reclamos de problemas edilicios vienen desde hace tiempo, pero no han dado respuesta.

Sumado a esto la escuela tiene problemas edilicios, falta de calefacción y desbordes en las cloacas.

Luciana Soto, madre de dos alumnas de la institución, aseguró que «son muchos los problemas, en la escuela hay días que no hay calefacción y los docentes tienen que suspender las clases porque hace mucho frío en la mañana, hay ventanas que no pueden cerrarse, la cocina donde preparan el almuerzo para los alumnos de jornada extendida está en mal estado y sabemos que los porteros limpian y hacen lo posible para tener todo higienizado, pero no alcanza. Los docentes han encontrado ratas dentro de las ollas donde cocinan y conozco chicos que han presentado malestares ante esta situación. El consejo solo arregla lo que cree conveniente y se borra. Yo como mamá decidí no enviar a mis hijas a la escuela hasta que estén dadas las condiciones».

Los padres y docentes aseguran que el trabajo realizado por el Consejo de Educación no es suficiente.

Hoy se manifestaron en la escuela solicitando soluciones inmediatas, resolvieron que las clases continuarán suspendidas durante la jornada.

La directora, confirmó que personal de seguridad e higiene se presentará durante la tarde de hoy a realizar la inspección. A partir de lo que el personal manifieste verán si continúan suspendidas las clases.