Reclamaron por el «cientificidio»: «La fuga de habilidades no podrá ser usufrutuada por el país»

«Científicos en lucha», «Sin ciencia no hay futuro», «Patria sí; colonia no», «Nadie se salva solo. El cientificidio no es ciencia ficción», «No te culpo por votar con esperanza. Podés cambiar con conciencia», «Con el odio al carajo». Decenas de carteles fueron levantados por científicos de Bariloche con máscaras similares a la de El Eternauta este miércoles al mediodía en el Centro Cívico. Los manifestantes se tomaron una foto y alguien gritó: «¡Viva la ciencia, carajo!«. Todos aplaudieron.

El reclamo en la ciudad cordillerana coincidió con muchos otros en distintos puntos del país a fin de repudiar la crisis del sector científico y universitario tras el desfinanciamiento de los distintos organismos.

«Es una convergencia de reclamos en defensa de la ciencia y el sistema científico que se sustenta en el desfinancimiento universitario, pasando por el retraso de los sueldos del personal científico, los técnicos y adminitrativos hasta el desfinanciamiento de todos los programas y fondos destinados a la ciencia», lamentó Marina Arbetman, una de las investigadoras que se hizo presente en el recalmo.

1/ 2 Los carteles abundaron durante el reclamo. Foto: Chino Leiva 2/ 2 Denunciaron el éxodo de investigadores a otros países. Foto: Chino Leiva

Recordó que muchos investigadores que quedaron seleccionados para el ingreso a la carrera del Conicet, a través de «un proceso riguroso», aún no lograron ingresar. «Es una forma no elegante de decir que la carrera a investigador está cerrada. No se cubren las jubilaciones. Muchos se ven obligados a irse del país o migrar a otras actividades. Esa fuga de habilidades no puede ser usufrutuada por el país. Hay mucha gente con doctorados que ha logrado especializarse y en el momento indicado para volcar ese conocimiento al sistema argentino se ven obligados a irse», fustigó y agregó: «Se pide a los jóvenes que se esfuerzan y comprometan y a la vez, se les quita la posibilidad de volcar ese conocimiento».

Pablo Grimaldi, un becario, también se sumó al reclamo. «Estamos acá luchando por la ciencia y la educación. La motosierra pasa por todo el pueblo, incluso por los jubilados. Tenemos compañeros sin beca, investigadores que está buscando trabajos secundarios, como Uber. El recorte ya se siente en las universidades», recalcó.

La doctora en Física, Adriana Serquis, extitular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, fue quien tomó la palabra en el acto. «Han transcurrido 17 meses de la actual gestión nacional y atravesamos una situación crítica en la ciencia y desarrollo tecnológico que costará mucho revertir. No es a través del sistema financiero que crecen los países. Ni se motorizan mejores trabajos. Sin ciencia y desarrollo tecnológico no es posible un país desarrollado. El gobierno de Javier Milei nos lleva a una política de destrucción», cuestionó.

Puso como ejemplo que solo en el primer trimestre del 2025, la ejecución presupuestaria en ciencia y técnica cayó 22%. «En su último informe, el Ejecutivo argumentó que la ley de financiamiento a la ciencia no es una herramienta efectiva porque no prevé sanciones por incumplimiento«, dijo.

También se refirió al recorte del presupuesto del Conicet en un 21.66%, con el congelamiento de ingresos de personal y despidos de cientos de trabajadores. «Hay 845 personas que aprobaron el concurso de ingreso en 2022 que continúan sin nombramientos«, añadió Serquis.

Hubo alusiones a la eliminación de programas en plena ejecución y desarrollo y «un plan de vaciamiento que destruye los grupos de investigación promoviendo el éxodo de científicos. El Conicet ya ha perdido 1513 puestos de trabajo, perdemos años de inversión y oportunidades para que Argentina crezca. Regalamos al mundo nuestros recursos capacitados. Sin trabajadores no hay ciencia», concluyó.