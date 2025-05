Audio | Personas en situación de calle duermen en cajeros en Bariloche y hay enojo: la tajante respuesta que se viralizó de Walter Cortés

A traves de redes, una vecina de Bariloche denunció sentirse atemorizada por tener que ingresar a un cajero con una persona en situación de calle durmiendo adentro. Por eso, pidió al intendente Walter Cortés que tome cartas en el asunto. Cortés salió al cruce con un fuerte audio, que se viralizó en WhatsApp: «Si a mí me dan la responsabilidad, lo saco y lo llevo».

«Hay que hacer algo», la queja de una vecina de Bariloche por las personas en situación de calle

El reclamo de la vecina, que también se difundió a través de un audio de WhatsApp, expresaba que: «Hay que hacer algo, acción social o no sé, pero sacar a esta gente. Llevarla a algún lugar donde le puedan dar una cama, un colchón y comida. Es peligroso«.

«No me animaba a entrar«, aseguró y comentó: «No veo a ningún policía que cuide ahí adentro y no corresponde«. En este sentido, la vecina afirmó que- de no encontrarse una solución- más personas en situación de calle comenzarán a instalarse en el cajero.

«No vaya a ser que empecemos con uno y terminemos con diez ahí adentro«, repudió y agregó: «Van a empezar como en el Centro Cívico. Un colchón y hasta plantas tenía».

La tajante respuesta de Walter Cortés en cuanto a la queja por personas en situación de calle durmiendo en cajeros

El intendente respondió tajantemente a la vecina, quien en el audio había recriminado: «Recién vengo del banco y estaba esto así, ahora se lo voy a mandar al forro del Intendente«.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés. Foto: Chino Leiva

Ante esto, Cortés respondió: «Hola, ¿Qué tal? Habla el forro del intendente. Eso le aclaro que es propiedad del banco. El banco tiene que accionar con una denuncia y lo sacan. Yo puedo en la calle. Los tipos que están en la calle, esos me los llevo».

Seguidamente, advirtió: «Dentro del banco no tengo potestad porque la propiedad es privada del banco, que es el que tiene que accionar. Si a mi me dan la responsabilidad, lo saco y lo llevo«.