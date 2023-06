Recuerdan el Operativo Cutral Co con charlas y una muestra fotográfica

Pedro Maidana y Dora Seguel, exdetenidos participan de las actividades del Operativo Cutral Co (Foto: Andrea Vazquez)

Hoy se puso en marcha la semana de actividades organizadas para recordar los 47 años del denominado Operativo Cutral Co, que implicó la detención y desaparición de adolescentes y jóvenes de esta localidad, entre el 12 al 16 de junio de 1976. Se habilitó una muestra fotográfica y de material gráfico, en la sede del gremio ATEN y continuarán las charlas con estudiantes de niveles secundarios y terciarios.

«Es otro año más que podemos hacer la semana por la Memoria. Es muy movilizante mantener viva la memora en las escuelas y con el público», explicó Dora Seguel, exdetenida y hermana de la joven Arlene Seguel quien continúa desaparecida.

Esta mañana, en la seccional Cutral Co del gremio docente ATEN se hizo el acto de apertura y, a las 10, se realizó la presentación de los libros «Terrorismo de Estado en la Norpatagonia» y «Presentes contra el Olvido», proyectos elaborados por el Observatorio de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén.

La muestra de fotografía y el material gráfico quedará abierta hasta el viernes, durante dos horas por la mañana: de 10 a 12 y por la tarde, de 15 a 17 horas, en la sede sindical docente, de Los Nogales Nº 362 casi Islas Malvinas, en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co.

En esta ocasión, concurrieron alumnos de nivel medio a escuchar a la licenciada de Gabriela Bercovich, quien relató ante el estudiantado los antecedentes de las protestas sociales y sindicales previas a la última dictadura militar.

«Durante el terrorismo de Estado programaron los espacios de detención como La Escuelita, en Neuquén realizaban las prácticas de vendarles los ojos (a los detenidos). No era solo el hecho del secuestro sino que no quede registro del lugar», señaló Bercovich.

Explicó que fue algo «programado, sistemático y premeditado». En el primer libro que hizo el Observatorio quedó registrado cuántas personas de la región estuvieron detenidas que fueron 390 personas que se pudieron registrar.

«Hay un montón que no están registrados, que nadie nos contó nada y que lamentablemente no están en ese listado. Es un número abierto, una tarea que no terminará nunca y lo podremos completar. Son 49 las que continúan desaparecidas, entre ellas Arlene Seguel, hermana de Dora», mencionó. Se suman los hijos desaparecidos y aquellos que nacieron en cautiverio.

A la tarde, en el Instituto de Formación Docente Nº 1, desde las 18:30 la convocatoria es para escuchar los relatos testimoniales en el contexto de la militancia de los años ’70. El panel conformado por Manuel Martino expreso político; Eduardo Oroño autoexiliado; sobreviviente de Monte Chingolo y La Pastoril. El edificio está en Los Ñire Nº 220 del barrio 25 de Mayo de Cutral Co.

Para el martes, está prevista una charla con la delegada Marisa Merodo, junto con Pedro Maidana y Dora Seguel, para abordar la temática de estudiantes y Derechos Humanos.