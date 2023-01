Reducen el servicio en el laboratorio del Castro Rendón por falta de insumos

Los trabajadores y trabajadoras del laboratorio del Hospital Castro Rendón de la provincia del Neuquén denunciaron la falta de insumos. Este sector del nosocomio mantiene reducida la atención a pacientes. La situación se conoció tras un posteo que se hizo viral en Twitter, de uno de los médicos del hospital.

«La situación de hoy es bastante crítica. El déficit de insumos hace tiempo que lo venimos padeciendo, pero llegamos a un punto muy crítico donde no hay reactivos ni para hacer determinaciones básicas a los pacientes que se tienen que hacer seguimientos por enfermedades renales, diabetes u otras«, sostuvo Mariana Franco, trabajadora del laboratorio en diálogo con «En eso estamos» por RÍO NEGRO RADIO.

La falta de insumos estaría afectando no solo las determinaciones básicas del laboratorio sino también otro procedimiento más complejos como operativos de trasplante. «Nosotros tenemos contacto con los proveedores y muchas veces nos dicen que no mandan reactivos porque la provincia no les paga, los atrasos en los pagos son muy grandes», agregó Franco.

Pero este no es el único sector del hospital afectado por la falta de insumos, la misma situación denuncian en la farmacia, donde aseguran que también existe falta de medicamentos básicos. El malestar del personal de salud del nosocomio se incrementa ante la falta de respuesta por parte del gobierno provincial.

«No hay ni para hacer una creatinina, pero la Confluencia traemos a medio Lolapalooza«, publicó hace unos días un médico de Neuquén en sus redes. El posteo, que no tardó que hacerse viral, iba acompañado de una foto de un enorme cartel del laboratorio del hospital, donde se advierte que no hay insumos y que no se podrá atender a los pacientes con normalidad.

Escuchá a Mariana Franco, trabajadora del laboratorio del hospital Castro Rendón, en «En Eso Estamos» por RÍO NEGRO RADIO:

