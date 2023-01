Trabajadores del hospital Castro Rendón denunciaron que no realizan testeos de Covid al personal

Trabajadores del hospital Castro Rendón de Neuquén denunciaron que los casos de Covid se incrementaron pero las autoridades se niegan a realizar el test en los lugares de trabajo, por lo que tienen que pagar ellos mismos el test.

Los trabajadores del hospital regional indicaron mediante un comunicado que ante los sintomas compatibles con Covid como rinitis, dolor de garganta, tos, entre otros, las jefaturas de servicio sugieren al personal «realizar evaluación con tu médico de cabecera».

A partir de esto, las jefaturas indicaron que para confirmar o descartar el haber contraído el virus deberán acudir a un laboratorio privado y pagar entre 5500 por el test rápido o 12000 por el PCR, o realizarse un autotest que su precio varía según la farmacia.

“Aumentan los casos de coronavirus en el hospital pero el diagnóstico lo tuvieron que confirmar individualmente pagando un autotest o haciéndolo en forma particular porque el hospital no hace más testeos gratuitos al personal”, manifestó Yanina Saldia, enfermera del Castro Rendón.

La trabajadora explicó que esta situación no sólo afecta a la salud del personal sino de la población que se atiende en el hospital de mayor complejidad de la provincia.

“Ante el aumento de casos, las autoridades deberían testear en cada hospital y centro de salud al personal ante la aparición de los primeros síntomas», indicó la enfermera. «No puede ser responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras confirmar el diagnóstico”, señaló.

Desde el hospital mencionaron que a esto se suma que por el incremento de los casos de coronavirus en las últimas semanas en la provincia de Neuquén, aumentó la demanda de autotest en las farmacias y esto ocasionó un importante faltante.

“Si no hay testeos gratuitos para la población del Ministerio de Salud, no hay estadísticas globales y realistas», aseguró la trabajadora. «No alcanza con extender la emergencia sanitaria si no se toman medidas acordes como la apertura de centros de testeo y la incorporación del personal necesario”, señaló.

Por este motivo, los trabajadores exigen que vuelva a testearse al personal de salud en los lugares de trabajo y que se respete la licencia y aislamiento necesario. Y que se reabran los centros de testeos gratuitos en la provincia.