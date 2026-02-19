Reforma laboral: así marcharon en Roca, Viedma y Bariloche
Las principales ciudades de Río Negro marcharon en contra del proyecto de Reforma laboral que debaten en la Cámara de Diputados. Las fotos.
En el marco del paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) —esta vez sin movilización—, distintas organizaciones sindicales y políticas realizaron protestas en varias ciudades de Río Negro y Neuquén contra el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno nacional.
En el Alto Valle, desde temprano el Frente de Izquierda encabezó una volanteada sobre la Ruta 7, a la altura del barrio Parque Industrial de Neuquén capital. Allí, el diputado Andrés Blanco cuestionó la “pasividad” de la CGT y reclamó una huelga general para endurecer el plan de lucha.
Sobre la Ruta 151, a la altura de Catriel, se registró una amplia movilización de transportistas: alrededor de 200 vehículos pesados permanecieron detenidos a ambos lados de la vía como forma de protesta.
En Fernández Oro, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) encabezó un reclamo a la altura del puente 83.
En Neuquén capital, la marcha comenzó pasadas las 11 desde el Monumento a San Martín. La convocatoria fue multitudinaria y provocó importantes demoras y largas filas de vehículos sobre la Avenida Argentina.
En General Roca, la movilización se inició a las 18:30 en la Plaza San Martín y recorrió el centro de la ciudad, con al menos cuatro cuadras de manifestantes.
En Viedma, la concentración se realizó a las 18 en la Plaza San Martín, en sintonía con las protestas que se replicaron en distintos puntos del país y de la provincia.
Por último, en San Carlos de Bariloche, cerca de las 18 comenzó la movilización convocada por diversos sectores sindicales. A una hora del inicio, desde Onelli y Moreno, la columna ya sumaba cuatro cuadras y avanzaba hacia el Centro Cívico.
Las protestas se desarrollaron sin incidentes mayores, mientras continúa el debate parlamentario por la reforma laboral a nivel nacional.
