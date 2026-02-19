En el marco del paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) —esta vez sin movilización—, distintas organizaciones sindicales y políticas realizaron protestas en varias ciudades de Río Negro y Neuquén contra el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno nacional.

En el Alto Valle, desde temprano el Frente de Izquierda encabezó una volanteada sobre la Ruta 7, a la altura del barrio Parque Industrial de Neuquén capital. Allí, el diputado Andrés Blanco cuestionó la “pasividad” de la CGT y reclamó una huelga general para endurecer el plan de lucha.

Sobre la Ruta 151, a la altura de Catriel, se registró una amplia movilización de transportistas: alrededor de 200 vehículos pesados permanecieron detenidos a ambos lados de la vía como forma de protesta.

En Fernández Oro, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) encabezó un reclamo a la altura del puente 83.

En Neuquén capital, la marcha comenzó pasadas las 11 desde el Monumento a San Martín. La convocatoria fue multitudinaria y provocó importantes demoras y largas filas de vehículos sobre la Avenida Argentina.

Reforma laboral: así marcharon en Roca, Viedma y Bariloche

En General Roca, la movilización se inició a las 18:30 en la Plaza San Martín y recorrió el centro de la ciudad, con al menos cuatro cuadras de manifestantes.

En Viedma, la concentración se realizó a las 18 en la Plaza San Martín, en sintonía con las protestas que se replicaron en distintos puntos del país y de la provincia.

Por último, en San Carlos de Bariloche, cerca de las 18 comenzó la movilización convocada por diversos sectores sindicales. A una hora del inicio, desde Onelli y Moreno, la columna ya sumaba cuatro cuadras y avanzaba hacia el Centro Cívico.

Foto: Marcelo Martinez / @Marxelo.Martinez
Una multitud participó este jueves en la marcha en rechazo a la reforma laboral, en Bariloche. (Foto: Marcelo Martinez) @Marxelo.Martinez

Las protestas se desarrollaron sin incidentes mayores, mientras continúa el debate parlamentario por la reforma laboral a nivel nacional.