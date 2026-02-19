Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: la policía aplica el protocolo antipiquetes

Pese a que se trata de un paro general sin movilización, hay presencia de manifestantes en las inmediaciones al congreso. Pasadas las 18, tiraron dos vallas del operativo de seguridad que respondió con el camión hidrante.

Minutos más tarde, personal de la policía motorizada y de la Policía Federal comenzaron a aplicar el protocolo antipiquetes. Sacaron parte del vallado y salieron hacia Plaza Congreso para detener a los manifestantes y dispersar los disturbios. Lanzaron gases lacrimógenos y se escucharon estruendos por disparos de balas de goma.

Previo a estos incidentes, cuatro menores de edad fueron detenidos este jueves durante la marcha en protesta contra la reforma laboral que se debatía en la Cámara de Diputados, y uno de ellos tenía pedido de captura vigente, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Los arrestos se concretaron durante un control por efectivos de la Policía de la Ciudad en la esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero.

Los operativos son aleatorios y “en busca de elementos que puedan ser utilizados para cometer delitos o agresiones durante la protesta”, indicaron los voceros consultados por este medio.

A su vez, la fuerza porteña cuenta con 800 oficiales en el tercer anillo de seguridad de la zona del Congreso.

El Gobierno lanzó duras críticas contra el paro general de la CGT

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó con dureza el paro nacional y aseguró que la medida atenta contra la libertad de los ciudadanos. Según el funcionario, el cese de transporte busca «complicarle la vida al trabajador» y responde a una dirigencia gremial que acumula un fuerte rechazo social.

Durante la jornada, Adorni vinculó la protesta con el cierre de la planta de Fate, señalando que los «paros salvajes» terminan destruyendo puestos de empleo. Mientras en el Congreso se debate la reforma laboral, el Ejecutivo nacional mantiene un fuerte operativo de seguridad ante la llegada de las primeras movilizaciones.

Para el Gobierno, la huelga de este jueves no es una expresión legítima sino una herramienta de presión. Adorni calificó a la medida como «perversa» y sostuvo que los sindicatos hoy poseen un 80% de imagen negativa. “No hay nada más extorsivo que lo que están haciendo los sindicalistas”, afirmó tras criticar la parálisis total de trenes y subtes.