En fotos, así fue la marcha en el centro de Neuquén contra la reforma laboral
La movilización fue convocada por la CGT este 19 de febrero, día que la Cámara de Diputados empieza a discutir la norma.
El paro de la CGT contra la reforma laboral se hizo sentir este jueves por la mañana en Neuquén capital. La iniciativa comienza a debatirse hoy en la Cámara de Diputados. Hubo una movilización en el centro.
En fotos de Matías Subat, mirá cómo fue la marcha de este 19 de febrero.
El transporte público, la educación, la atención en organismos públicos y la recolección de residuos presentan una paralización casi total en las principales ciudades del Alto Valle y la zona andin
Desde temprano, el Frente de Izquierda realizó una volanteada sobre la Ruta 7, a la altura del barrio Parque Industrial de Neuquén.
El gremio ATEN y ATE participaron de la movilización. Entre otros sindicatos y organizaciones sociales y políticas. Concentraron a las 11 en el monumento a San Martín.
