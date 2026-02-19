En fotos, así fue la marcha en el centro de Neuquén contra la reforma laboral

El paro de la CGT contra la reforma laboral se hizo sentir este jueves por la mañana en Neuquén capital. La iniciativa comienza a debatirse hoy en la Cámara de Diputados. Hubo una movilización en el centro.

En fotos de Matías Subat, mirá cómo fue la marcha de este 19 de febrero.

Marcha contra la reforma laboral. Foto: Matías Subat.

El transporte público, la educación, la atención en organismos públicos y la recolección de residuos presentan una paralización casi total en las principales ciudades del Alto Valle y la zona andin

Actividades paralizadas este jueves. Foto: MAtías Subat.

Desde temprano, el Frente de Izquierda realizó una volanteada sobre la Ruta 7, a la altura del barrio Parque Industrial de Neuquén.

Rechazo a la medida impulsada por el oficialismo. Foto: Matías Subat.

El gremio ATEN y ATE participaron de la movilización. Entre otros sindicatos y organizaciones sociales y políticas. Concentraron a las 11 en el monumento a San Martín.