Registraron un Monito de Monte en Caviahue: por qué su hallazgo entusiasma a los ambientalistas

El Monito de Monte es un pequeño marsupial único en el mundo. Su rapidez y espíritu noctámbulo lo convierte en una especie difícil de registrar; sin embargo, logró ser visto recientemente en el Área Natural Protegida Copahue–Caviahue. La detección reafirma el valor de las áreas protegidas para conservar la biodiversidad y los ecosistemas de los bosques templados patagónicos.

El hallazgo se produjo a través del sistema provincial de cámaras trampa y monitoreo, que se encarga de documentar la presencia de fauna nativa en distintos puntos de la provincia. Este diminuto animal, de hábitos nocturnos, arborícola y de extraordinaria agilidad, es un indicador de bosques bien conservados y cumple un rol ecológico clave: dispersa semillas y contribuye al equilibrio del ecosistema.

El Monito de Monte (Dromiciops bozinovici) habita los bosques templados de Argentina y Chile, y es el marsupial que vive más al sur del planeta.

Sin embargo, enfrenta amenazas serias. La pérdida y fragmentación de su hábitat por deforestación, incendios forestales y perturbaciones en las zonas de nidificación lo han llevado a estar catalogado como una especie en peligro a nivel provincial.

Es por esto que en Neuquén, la confirmación de su presencia en el área protegida es un signo alentador: demuestra la vigencia de poblaciones locales y la eficacia del trabajo de monitoreo que realizan la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas y los guardaparques. Esta información servirá para reforzar las estrategias de manejo y conservación, proteger corredores de bosque y prevenir incendios.

«El registro del Monito de Monte en Copahue es una gran noticia para Neuquén: habla de bosques que conservan su salud y del trabajo de nuestros guardaparques y equipos técnicos. Este pequeño marsupial es único en el mundo y es clave para dispersar semillas. Vamos a seguir fortaleciendo el monitoreo y cuidando los corredores de su hábitat para que nuestra fauna nativa siga siendo parte viva de nuestra Patagonia», expresó la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales Leticia Esteves.

Desde la secretaría recordaron además la importancia de mantener buenas prácticas al visitar áreas naturales: no alimentar ni manipular fauna silvestre, mantener a las mascotas con correa, circular por senderos habilitados y reportar cualquier avistaje al cuerpo de guardaparques.

Acerca del Monito de Monte

El monito del monte, a pesar de su nombre, no es un primate. Su habilidad para trepar vegetación, gracias a su pulgar oponible y cola prensil, le ha valido este curioso apelativo. Con un tamaño que oscila entre los 8 y 12 centímetros

Monito del Monte.

Este pequeño marsupial se asemeja a un roedor, pero en realidad es endémico de los bosques húmedos andino-patagónicos de Argentina y Chile, y está clasificado en peligro de extinción en ambos países.

Tiene grandes ojos y una velocidad sorprendente que le permite trepar y saltar hasta ocho veces su tamaño, este pequeño ayuda a mantener la regeneración natural del ambiente.

Es un omnívoro con fuerte componente insectívoro, lo que le permite controlar naturalmente poblaciones de insectos. Además, puede ingerir frutos de gran tamaño y detectar aquellos de colores opacos que muchas aves no consumen, convirtiéndose así en un dispersor clave de semillas, un verdadero “jardinero” de los bosques.

Durante las noches puede consumir el equivalente a su propio peso, lo que le permite acumular grasa, especialmente en la base de la cola, para sobrevivir a los períodos fríos y a la escasez de alimento. Alterna lapsos de sopor de entre dos y cuatro días que, con el avance del invierno, pueden extenderse hasta diez días, intercalados con breves momentos de recalentamiento para alimentarse y eliminar desechos.















