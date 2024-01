Remates de hacienda: Abraham Neiman ya es marca registrada

Abraham Neiman es todo un símbolo a la hora de la comercialización de hacienda en la región. Su presencia en el área cordillerana y en otros eventos rurales que se desarrollan en la zona ya lleva varios años y ahora estará presente, una vez más, en el encuentro en Junín de los Andes.

Diario RÍO NEGRO habló con el consignatario sobre la actualidad ganadera y las expectativas del sector para esta temporada.

“Nosotros cumplimos el año pasado 20 años de remates, y yo cumplí 50 años trabajando con el campo patagónico”, dijo a este medio el entrevistado. “Los remates iniciaron por una necesidad que vimos y comenzamos con la firma Paz Hermanos de Junín, provincia de Buenos Aires, a hacerlos en Junín de los Andes”.

En 2023 la Consignataria Paz Hnos. y Abraham Neiman cumplieron 20 años de remates en la Patagonia.



“Hacemos 3 remates al año, en abril uno de invernada, con terneros, novillos, vacas de descarte, vaquillonas para entorar. Ahora en enero, que es la Exposición Rural que siempre se ha hecho en Junín, hacemos remates de equinos de distintas razas, todos con su pedigrí, los que después de concursar salen a la venta”, comentó el consignatario de hacienda.

“Y en noviembre hacemos lo que es reproductores bovinos, vaquillonas para entorar, toros de distintas razas, que es la época donde la gente de campo anda necesitando animales para mejorar la genética de sus rodeos”, indicó Neiman.

Antes las ventas de reproductores se hacían en enero en Junín de los Andes “pero no resultaba como negocio, no era comercial, son costos grandes y se necesita que el animal entre en servicio rápido”, cosa que no ocurría con esa venta al inicio del año.

Qué espera para el 2024



Consultado respecto de cuáles son las expectativas para los remates en este 2024 en cuanto a valores, Neiman recurrió al último antecedente disponible: “Nosotros hicimos en noviembre un remate justo antes de las elecciones (presidenciales) y vendimos muy bien, con buenos precios y se sacó casi la totalidad de los animales que estaban a la venta”.

El domingo 28 habrá remate de caballos en la Rural de Junín de los Andes.



La realidad económica que atraviesa el país es otro condimento que juega un rol importante a la hora de definir una inversión. Por ello, para Neiman “la incertidumbre que hay en el campo es la misma que se ve en la ciudad. Acá estamos esperanzados de que si el animal vale la gente va a invertir, no se quiere quedar con pesos”.

“Por suerte nos acompañó el invierno con lluvias, nieve, los campos están muy bien, eso ayuda para que la gente invierta en animales, distinto sería si hubiera sido un año seco”. Abraham Neiman, consignatario de hacienda.

Y dejó un dato de cómo influye la inflación en las ventas de animales: “Este mes terminamos de cobrar las ventas del año pasado”. ¿A cuota fija perdieron plata? “Y bueno, es así…”.

Un dato favorable para el campo pasa por la situación de las pasturas. “Por suerte nos acompañó el invierno con lluvias, nieve, los campos están muy bien, eso ayuda para que la gente invierta en animales, distinto sería si hubiera sido un año seco”.

Barrera sanitaria



Por último también dejó su parecer sobre el tema de la barrera sanitaria. “La Patagonia tiene un estatus sanitario que quieren todos los países del mundo. Si esa barrera se corre hacia arriba, y que otras zonas se sumen a la categoría de Libre de Aftosa sin Vacunación bienvenido sea. Están engañando a la gente con el asunto de que si entra carne de La Pampa el precio del asado va a bajar. ¿Por qué quieren venir acá? Por el precio que se vende acá, no va a abaratar un peso”, sentenció sobre esta problemática.