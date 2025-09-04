Renuevan la contención de salud en Neuquén para las mujeres víctimas de violencia

La jefa de la zona sanitaria Vanina Debloc; la subecretaria de las Mujeres, Alejandra Oehrens y la directora del Heller, Erika Méndez (foto gentileza)

La subsecretaría de las Mujeres de Neuquén renovó este lunes los acuerdos con el hospital Heller y la subsecretaría de Salud, zona Confluencia, para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género. «continuamos trabajando y en contacto con el gran recurso humano que tienen tanto los hospitales como los centros de salud de la zona metropolitana», dijo la subsecretaria de Mujeres, Alejandra Oehrens.

Los hospitales y centros de salud son los primeros lugares de contención para las mujeres que llegan por una golpiza o violencia sexual en sus hogares. Los acuerdos de cooperación funcionaron en los últimos tres años para complementar las tareas de atención de las mujeres y sus hijas o hijos, tras los episodios de violencia.

La jefa de zona sanitaria, Vanina Debloc, dijo que los acuerdos firmados ayer le permitirán seguir fomentando los espacios de trabajo en defensa de los derechos de las mujeres en salud.

Los acuerdos mutuos son con la subsecretaría de Salud, con el hospital Heller y la subsecretaría de las Mujeres en Neuquén (gentileza)

La directora del hospital Heller, Erika Méndez, recordó que quienes acuden por atención médica tras un episodio de violencia de género «llegan desbordadas por la situación, muchas veces son usuarias crónicas (del hospital) donde han soportado la violencia y el matrato infrafamiliar hasta que comienza a pedir ayuda».

Ponderó que la subsecretaría de las Mujeres acompañan en el tratamiento, abordaje y la problemática «de las mujeres y de los niños y niñas, porque hay dos víctimas en estas situaciones», dijo en tanto ponderó la atención gratuita y coordinada de ambas instituciones en la atención de las violencias hacia las mujeres.

Oehrens insistió que la colaboración mutua con el equipo médico y profesional se encaminaba hacia el derecho a la vida de las mujeres, en tanto recordó que solo este año, la dependencia municipal abordó 18 casos de mujeres con riesgo de femicidio, en un universo de 835 intervenciones.

«Lo que buscamos es la inmediatez y la rapidez para brindar ayuda a la mujer y sus niños o niñas. El 90% de las mujeres quedan en situación de calle; así lleguen con demandas espontáneas al hospital o la subsecretaria, trabajamos con disposición recíproca», para atender las necesidades médicas, contención psiquiátrica y enfermedades de ellas o sus hijos.

La contención incluye lograr la restitución de la mujer y sus hijos al hogar en forma rápida, la reescolarización de hijas e hijos, sacar al varón violento del lugar e iniciar la atención en el centro de salud.

Luego en la subsecretaría se busca agregar una capacitación en oficios para obtener recursos económicos que le permitan sortear la dependencia del violento, recordó la funcionaria.

«Nos cuesta mucho luego hacer las causas penales, llevar a juicio en busca de una condena para el varón violento; los jueces son en su mayoría hombres y no encuentran pruebas suficientes para imputar. Terminamos en el fuero de familia con un máximo de 5 días de detención y luego el varón violento vuelve a la calle, con restricciones que rápidamente son sorteadas», criticó.