Revolución vial en Neuquén: cómo es el proyecto que suma cuatro nuevos accesos desde Ruta 7 hacia el microcentro

La Municipalidad de Neuquén anticipó un proyecto que modificará el ingreso a la ciudad por el acceso norte desde la Ruta 7. La propuesta consiste en cuatro nuevos accesos hacia el microcentro y hasta incluye un cruce elevado.

«Encontramos una alternativa que permitirá, a partir de la cesión que hace un privado, ingresar desde la Raúl Alfonsin (ex Ruta 7) hacia la calle Jujuy. Se trata de un terreno que está al lado de la torre Aura (el edificio de YPF en construcción) donde también se proyecta un edificio contiguo al que está en obra, hacia el sur. Estamos hablando para que se nos ceda una franja de tierra», indicó este lunes el secretario de Infraestructura y Planificación, Alejandro Nicola.

La iniciativa prevé unir de modo directo el ingreso a la capital neuquina por la calle Jujuy desde la ruta, como así también un acceso sobrenivel que conectará la Raúl Alfonsín con la avenida 9 de Julio, por encima de la Plaza de la Diversidad.

Cómo serán los 4 nuevos accesos a Neuquén desde Centenario o Parque Industrial

De concretarse este plan, el ingreso norte desde Centenario o Parque Industrial Neuquén hacia Neuquén tendrá cuatro accesos hacia el microcentro.

El primer desvío hacia la derecha antes de llegar al cruce de Dr. Ramón que deriva el tránsito hacia el oeste; a la derecha, la subida por el rulo hacia la Dr Ramón que deriva el tránsito hacia la Leloir; y hacia abajo, la salida a la derecha que derivará a la calle Jujuy o hacia la izquierda que derivará en 9 de julio.

«Son cuatro posibilidades de acceso a la ciudad desde la zona norte, con la eliminación de la salida en la diagonal 9 de Julio que solo permitirá entrada», detalló Nicola.

En sentido inverso, para salir desde Neuquén hacia Alta Barda o los barrios Copol o 14 de octubre se podrán hacer por diagonal 9 de julio y salida hacia Dr Ramón.

Además, también se podrá por la calle Salta -que actualmente se transforma en doble mano entre la Antártida Argentina y el semáforo de avenida del Trabajador- y que quedará de única mano en las dos vías hacia el norte de salida hacia la Ruta 7.

«Está claro que ese corredor de ingreso norte de Neuquén es de interés público para pedir una apertura y cuando cerremos el acuerdo, se derivará todo al Deliberante para que lo apruebe», concluyó Nicola.