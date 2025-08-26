Un barrio nuevo en Neuquén: Mariano Gaido celebró la falta de tomas y anunció la «inminente inauguración»

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció este miércoles la fecha de inauguración de un nuevo barrio en la ciudad. La noticia fue revelada en un acto de entrega de lotes con 100 familias beneficiadas y el dirigente destacó su gestión con respecto a las tomas de la capital.

El evento ocurrió en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y se trató de la tercera entrega de tenencias de terrenos en Cuenca XV y sector Z1 Norte.

En esta ocasión las familias beneficiadas fueron representadas por diversas organizaciones, entre ellas, Trabajadores Aeroportuarios, ex trabajadores de YPF, la Cooperativa de Viviendas Bardas Unidas del Valle, La Fraternidad, la Cooperativa MTD y la Cooperativa Fuerza Joven.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (MUH), Marco Zapata, celebró que desde el inicio de la gestión se entregaron 5.000 lotes y anunció que la próxima semana se completará el 100% de las adjudicaciones, las cuales serán anunciadas el próximo 15 de septiembre.

También tomaron la palabra Noelia Mamani, de los trabajadores Aeroportuarios; Ángel Garro, exempleado de YPF; y Giuliana Giménez, una de las beneficiarias del Plan Joven quien compartió su emoción al recibir su lote: «Ahora voy a poder construir un futuro».

Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén.

Según informó el municipio, Gaido destacó la creación del Instituto de Urbanismo y Hábitat y resaltó que gracias a esta política «no hay más tomas» en Neuquén capital como las que había en el 2020 como las de Casimiro Gómez, Bajada de Maida y Confluencia.

Uno por uno: todos los anuncios de Mariano Gaido este martes

El intendente adelantó que el sábado 6 de septiembre se inaugurará la ciudad deportiva en Boer y Obrero Argentino, lugar donde «se resolvió la situación de ocupación de 100 familias», detalló el municipio.

A su vez, anunció que el próximo 15 de septiembre se concluirá la entrega de lotes del oeste de la capital.

Por otro lado, el 10 de octubre se concretará el séptimo barrio con servicios de la ciudad. En el acto también participaron la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; y la jefa de Gabinete, María Pasqualini.