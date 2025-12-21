Incendios forestales en Río Negro: así funciona el avión con visión térmica para detectar focos activos

El Gobierno de Río Negro anunció la incorporación de un avión con tecnología desarrollada por INVAP para prevenir y combatir los incendios forestales en la provincia. El mismo fue provado durante el último incendio en Bariloche en el cerro Runge.

“Sumamos tecnología para cuidar nuestro territorio y a nuestra gente”, destacó el gobernador Alberto Weretilneck, quien compartió en sus redes sociales las imágenes del vuelo.

En el video se observa el funcionamiento de la visión térmica y otros indicadores que permiten detectar focos activos, puntos calientes y zonas de riesgo con alta precisión, incluso en áreas de difícil acceso.

De qué se trata el avión observador que operó en Bariloche

El avión observador se monta sobre una aeronave Jabiru J-430, la cual pertenence al INVAP, y permite transmitir estas imágenes en tiempo real al centro de monitoreo de la Central del SPLIF Bariloche.

La aeronave está equipada con cámaras ópticas e infrarrojas, sensores y sistemas de telemetría que permiten analizar el comportamiento del fuego en vivo y en directo.

La capacidad con la que opera resulta un factor clave para la lucha contra los incendios, ya que permite evaluar la evolución de los focos, su intensidad y las condiciones del entorno de tal manera que optimiza los tiempos de respuestas en los operativos.

La prueba realizada en el cerro Runge se enmarcó en un plan integral que incluyó la capacitación específica de combatientes y personal técnico en observación aérea.

Desde el Gobierno indicaron que una vez que culminen los ajustes operativos el sistema podrá incorporarse de manera permanente a la provincia.