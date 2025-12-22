Riesgo de incendios en Río Negro: qué dice el parte del SPLIF para este martes en Bariloche y El Bolsón

El Gobierno de Río Negro difundió este lunes el último parte diario de riesgos de incendios en la provincia por parte del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). Qué panorama se espera en la cordillera para mañana.

Índice de peligrosidad de incendios en Bariloche

Es «muy alto» .

. Clima: se espera un cielo mayormente despejado, con vientos del sector oeste de entre 28 y 44 km/h. Por la noche se aguarda cielo despejado, con marcado descenso de la temperatura, llegando a 1°, y viento del noroeste, con ráfagas que pueden alcanzar los 47 km/h.



Índice de peligrosidad de incendios en El Bolsón

Es «muy alto» .

. Clima: durante el día se anticipan cielo parcialmente nublado, con vientos del oeste entre 11 y 27 km/h. Por la noche, el pronóstico indica que el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán el -1° y viento leve del sector noroeste.

Últimas ntervenciones del SPLIF

El SPLIF informó que durante el fin de semana, en General Conesa se produjo un incendio rural a partir de una quema no autorizada sobre la Ruta Provincial 53, que se descontroló por las ráfagas de viento.

Gracias al trabajo conjunto de brigadistas del SPLIF, junto a Bomberos, se logró contener el incendio que afectó a unas 107 hectáreas.

El área permanece bajo monitoreo preventivo, mientras que al responsable se le labró el acta correspondiente.

Emergencia ígnea: qué no se puede hacer

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza.

Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103.