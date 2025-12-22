Río Negro eligió a quien le alquilará el helicóptero para combatir incendios

El gobierno nacional dispuso 20 medios aéreos para la temporada de incendios en la región. Ahora provincia suma un helicóptero de grandes dimensiones. Foto: Chino Leiva

El gobierno provincial preadjudicó a la empresa Aero Guardian S.A el alquiler de un helicóptero con capacidad de arrojar 4.000 litros de agua para combatir incendios forestales en la temporada de verano.

La comisión de preadjudicaciones se reunió el viernes y resolvió la licitación pública, con un presupuesto de 6,9 millones de dólares, cuyos sobres con ofertas fueron abiertos el 1 de diciembre pasado.

A la licitación se habían presentado dos empresas, Helicopters Ar S.A y Aero Guardian S.A, ambas con valores por debajo del presupuesto oficial, pero la comisión resolvió desestimar a la primera -que tenía la mejor oferta- por no haber cumplimentado con la presentación de seguro de caución, algo que había sido advertido al momento de la apertura de sobres.

Así se resolvió preadjudicar la licitación a Aero Guardian S.A que ofreció una póliza de seguro por 350.000 dólares y mejoró la oferta -luego de la apertura de sobres-, aunque el monto definitivo no quedó plasmado en el acta de preadjudicación a la que accedió RÍO NEGRO.

El monto del presupuesto oficial para el alquiler del helicóptero fue cuestionado por el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) que recordó que la provincia se desprendió de un avión sanitario adquirido por el gobierno anterior por un monto tres veces inferior.

Splif suma medios aéreos

El helicóptero quedará a cargo del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) para su tarea en temporada de incendios, extensiva hasta marzo y era una premura agilizar la licitación debido a que ya se han registrado focos que demandaron la intervención de los medios aéreos dispuestos por Nación en la cordillera.

El alquiler será por 200 horas de vuelo durante 120 días, y el equipo es un helicóptero bi turbina 1.900 HP con un helibalde de 4.000 litros de agua y capacidad para transportar 15 brigadistas.

Según referentes del Splif, el helicóptero tiene una capacidad operativa mucho mayor a las aeronaves que habitualmente se utilizan en el combate de incendios por la capacidad de litros del helibalde y de traslado de brigadistas.

Es la primera vez que la Provincia suma sus propios medios aéreos para el combate de incendios.

Además, el Splif ya tiene a su cargo un avión con tecnología diseñada por Invap para la detección de incendios de manera inmediata, con visión térmica y otros indicadores que permiten detectar focos activos, puntos calientes y zonas de riesgo con alta precisión, incluso en áreas de difícil acceso.

Esta aeronave fue alquilada por contratación directa con un presupuesto de 372.000 dólares, también para operar durante toda la temporada de verano.